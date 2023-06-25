ارتفاع الدولار مقابل الدينار في السوق الرسمية (الأحد 25 يونيو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية في السوق الرسمية مقابل الدينار اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي .



فقد ارتفع سعر صرف الدولار إلى 4.80 د‫ينار مقابل 4.79 دينارالخميس، وفق نشرة أسعار العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي. بينما استقر سعر الجنيه الإسترليني عند 6.11 دينار، وتراجع سعر اليورو إلى 5.23 مقابل 5.26 دينار نهاية الأسبوع الماضي.



أسعار العملات العربية مقابل الدينار

على صعيد سلة العملات العربية، ارتفع متوسط سعر الريال السعودي إلى 1.28 دينار مقابل 1.27 دينار، واستقر الدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار.

بينما تراجع سعر الليرة التركية إلى 0.19 د‫ينار مقابل 0.20 دينار، واستقر سعر اليوان الصيني عند 0.66 دينار.