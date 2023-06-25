حالة الطقس في ليبيا (الأحد 25 يونيو 2023)...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، بقاء الأجواء صيفية معتدلة على أغلب مناطق ليبيا.
رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل، وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و30 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 33 و37 درجة مئوية على الدواخل، وستسجل تراجعا غدا.
الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
حالة السماء: قليلة السحب، وتتكاثر غدا على الجبل الأخضر، ويتخللها أحيانا سقوط زخات خفيفة من المطر.
الرياح: شمالية غربية، معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و30 درجة مئوية، وستسجل تراجعا غدا.
الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و41 درجة مئوية، وستسجل تراجعا يوم الثلاثاء على غدامس والحمادة والجفرة.
الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية، وستسجل تراجعا يوم الثلاثاء.
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