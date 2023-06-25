حالة الطقس في ليبيا (الأحد 25 يونيو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، بقاء الأجواء صيفية معتدلة على أغلب مناطق ليبيا.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل، وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و30 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 33 و37 درجة مئوية على الدواخل، وستسجل تراجعا غدا.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

حالة السماء: قليلة السحب، وتتكاثر غدا على الجبل الأخضر، ويتخللها أحيانا سقوط زخات خفيفة من المطر.

الرياح: شمالية غربية، معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و30 درجة مئوية، وستسجل تراجعا غدا.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و41 درجة مئوية، وستسجل تراجعا يوم الثلاثاء على غدامس والحمادة والجفرة.