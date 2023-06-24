«الكهرباء»: وصول محولات مورّدة عبر تونس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، وصول كميات من محولات متنوعة القدرة إلى مخازنها الرئيسية.

وقالت الشركة في بيان مقتضب، إن المحولات موردة عبر تونس ووصلت على متن ثماني شاحنات، ومن المقرر توزيعها تباعًا على المناطق حسب احتياجاتها.

وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود شركة الكهرباء للمساهمة في زيادة استقرار الشبكة الكهربائية والمحافظة على نمط عطائها.

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والخميس الماضي، أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول معدات وقطع غيار خاصة بخمس محطات توليد، وذلك ضمن جهود تجديد وحدات التوليد، ورفع كفاءة أدائها الإنتاجي، دعمًا لشبكة الكهرباء، والحفاظ على استقرارها.

ووصلت أربع شحنات إلى مخازن شركة الكهرباء الرئيسية عبر ميناء طرابلس البحري، أمس الخميس، موردة من شركة «GE» الأميركية، وفق بيان صادر عن شركة الكهرباء. وتخص الشحنات الأربع محطات: شمال بنغازي والزويتينة والخمس وغرب طرابلس. بينما ورّدت شركة «سيمنز» الألمانية أربعة طرود خاصة بمحطة مصراتة المزدوجة.



من وصول محولات مورّدة عبر تونس إلى مخازن شركة الكهرباء، 24 يونيو 2023. (شركة الكهرباء)

من وصول محولات مورّدة عبر تونس إلى مخازن شركة الكهرباء، 24 يونيو 2023. (شركة الكهرباء)

من وصول محولات مورّدة عبر تونس إلى مخازن شركة الكهرباء، 24 يونيو 2023. (شركة الكهرباء)