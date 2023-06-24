بالأرقام.. موانئ تصدير النفط في ليبيا وقدرتها التشغيلية

القاهرة - بوابة الوسط

نشرت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم السبت، بيانات حول أهم موانئ تصدير النفط وطاقتها التخزينية والتشغيلية في البلاد.

وحسب البيانات المنشورة، فإن أقدم ميناء هو البريقة، حيث جرى تصدير أول شحنة نفط عبر هذا الميناء إلى الأسواق العالمية في 25 أكتوبر 1961.

وفيما يلي نبذة عن كل ميناء:

ميناء السدرة

* من أكبر موانئ النفط الليبية.

* أنشئ عام 1962، ويقع على بعد 190 كم شرق مدينة سرت.

* يحتوي على 2 مراس لشحن النفط الخام، و10 خزانات بقدرة تخزينية 2.6 مليون برميل.

* يستلم الميناء 280 ألف برميل يوميا، ويصدر من خلاله حوالي ثمانية ملايين برميل شهريًا من خام السدرة.

* تديره وتشغله المؤسسة عبر شركة «الواحة» للنفط.

ميناء البريقة

* أول ميناء نفطي أنشئ في ليبيا، وجرى تصدير أول شحنة نفط عبر هذا الميناء إلى الأسواق العالمية في 25 أكتوبر 1961، يقع على بعد 80 كم غرب مدينة بنغازي.

* يحتوي على سبعة خزانات بقدرة تخزينية 1.3 مليون برميل.

* يتسلم الميناء 80 ألف برميل يوميًا، ويصدر من خلاله حوالي 1.8 مليون برميل شهريًا من خام البريقة.

* تديره وتشغله المؤسسة عبر شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

ميناء الزويتينة

* يصدر عبره أفضل الخامات الليبية. يقع على بعد 180 كم جنوب غرب مدينة بنغازي.

* صُدّرت منه أول شحنة نفط خام في 28 فبراير عام 1968. وأول شحنة غاز في 29 يناير 1972.

* يحتوي على 2 مراس لشحن النفط الخام وتسعة خزانات بقدرة تخزينية 3.175 مليون برميل.

* يتسلم الميناء يوميًا 70 ألف برميل من خام أبو الطفل و30 ألف برميل من خام الزويتينة. ويصدر من خلاله حوالي ما 2.6 إلى 3.2 ملايين برميل شهريًا.

* تديره وتشغله المؤسسة عبر شركة الزويتينة للنفط.

ميناء رأس لانوف

* من أهم موانئ النفط الليبية على البحر المتوسط، يبعد حوالي خمسة كيلو متر غرب مدينة بنغازي.

* يحتوي 2 مراس لشحن النفط الخام، وأربعة خزانات بقدرة تخزينية تصل إلى 1.9 مليون برميل.

* يتسلم الميناء يوميًا 100 ألف برميل من خام «أمنا»، و23 ألف برميل من «سيرتيكا». ويصدر من خلاله حوالي 3.5 ملايين برميل شهريًا .

* تديره وتشغله المؤسسة عبر شركة الهروج للعمليات النفطية.

- 1.57 مليار دولار إيرادات النفط الليبي مايو الماضي

- خبير: الشفافية مقابل الاستثمار الأجنبي في النفط الليبي

- بيانات «المركزي»: 386.5 مليون برميل إنتاج ليبيا من النفط في 2022

ميناء الزاوية

* من أحدث الموانئ النفطية في ليبيا، وأنشئ عام 1974. مقره غرب مدينة الزاوية.

* يحتوي مرسى واحد لشحن النفط الخام، وتسعة خزانات بقدرة تخزينية تصل إلى 2.4 مليون برميل.

* يتسلم الميناء يوميًا 230 ألف برميل من خام الشرارة، ويصدر من خلاله حوالي 3.5 ملايين برميل شهريًا.

* تديره وتشغله المؤسسة عبر شركة الزاوية لتكرير النفط.

ميناء الحريقة

* من أهم الموانئ النفطية في ليبيا، وافتتح عام 1966، مقره مدينة طبرق، وصُدّرت أول شحنة نفط خام منه في 10 يناير 1967.

* يحتوي مرسى واحد لشحن النفط الخام، و10 خزانات بقدرة تخزينية تصل إلى 3.4 ملايين برميل.

* يتسلم الميناء يوميًا 210 آلاف برميل من خامي مسلة والسرير، ويصدر من خلاله حوالي ستة ملايين برميل شهريًا.

* تديره وتشغله المؤسسة عبر شركة الخليج العربي للنفط.

ميناء مليتة

* أنشئ عام 2002، ويقع على الساحل الغربي لليبيا، ويبعد حوالي 50 ميلا بحريًا غربي طرابلس.

* يحتوي على 2 مراس لشحن النفط الخام والمكثفات، وأربعة خزانات بقدرة تخزينية تصل إلى 2.3 مليون برميل.

* يستلم الميناء يوميًا 98 ألف برميل من خام مليتة. ويصدر من خلاله حوالي ثلاثة ملايين برميل شهريًا.

* تديره وتشغله المؤسسة عبر شركة مليتة للنفط والغاز.