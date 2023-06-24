نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 24 يونيو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن تكون الرؤية جيدة إلى متوسطة، لاحتمال ظهور شبورة مائية هذه الليلة، وفي الصباح الباكر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة إلى متوسطة، لاحتمال ظهور شبورة مائية هذه الليلة، وفي الصباح الباكر على بعض السواحل.

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

• الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، تتحول غدا إلى شمالية شرقية، وسرعتها تتراوح بين 5 عقد و15عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر بين 21 و23 درجة مئوية.