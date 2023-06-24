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نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 24 يونيو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 يونيو 2023, 10:56 صباحا
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 24 يونيو 2023)
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 24 يونيو 2023). (أرشيفية: الإنترنت)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن تكون الرؤية جيدة إلى متوسطة، لاحتمال ظهور شبورة مائية هذه الليلة، وفي الصباح الباكر. 

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة إلى متوسطة، لاحتمال ظهور شبورة مائية هذه الليلة، وفي الصباح الباكر على بعض السواحل.
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
• الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، تتحول غدا إلى شمالية شرقية، وسرعتها تتراوح بين 5 عقد و15عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر بين 21 و23 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة إلى متوسطة، لاحتمال ظهور شبورة مائية هذه الليلة، وفي الصباح الباكر.
• السماء صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر من حين إلى آخر.
• الرياح شمالية غربية، بينما تكون غربية على ساحل شحات، وسرعتها تتراوح بين 5 عقد و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر بين 21 و23 درجة مئوية.

نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 24 يونيو 2023)
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 24 يونيو 2023)
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 24 يونيو 2023)
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