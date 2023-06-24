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مستشفى ابن سيناء ينقذ حياة مصاب بطعنة قاتلة في العنق

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي السبت 24 يونيو 2023, 08:46 صباحا
مستشفى ابن سيناء ينقذ حياة مصاب بطعنة قاتلة في العنق
مستشفى «ابن سينا» التعليمي في سرت. (أرشيفية: الإنترنت)
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استقبل مستشفى ابن سينا التعليمي في سرت حالة مرضية طارئة محالة إليه من مستشفى العافية بهون في الجفرة، أمس، لشخص مصاب بطعنة قاتلة في العنق بآلة حادة، أدت لإصابة بليغة جداً، وقطع بالقصبة الهوائية للمريض.

وأوضحت مصادر طبية في مستشفى ابن سيناء التعليمي إلى «بوابة الوسط» أنه جرى استدعاء أخصائي جراحة وأمراض الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى د. عماد الفاسي على وجه السرعة، لإنقاذ حياة المريض.

إصابة القصبة الهوائية
بحسب المصادر، أجريت للمصاب عملية جراحية طارئة، لإصلاح إصابة قصبته الهوائية، وتركيب أنبوبة بها للتنفس لحين التئام مكان الإصابة.

- افتتاح عيادة للغدد الصماء والسكري بمستشفى ابن سينا في سرت

وقد ضم الفريق الطبي الذى أجرى هذه العملية الدقيقة، التى استغرقت بضعة ساعات، الجراحين: د. عماد الدين الفاسي، ود. غزالة أشتيوي، ود. سالمة إغنية، والطاقم الفني من أطباء التخدير وعناصر التمريض في غرفة العمليات الرئيسية بمستشفى ابن سينا التعليمي بسرت.

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