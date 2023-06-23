أثار مخاوف «الفيدرالية الإدارية».. مركز دراسات إماراتي يتوقع إجراء الانتخابات الليبية مطلع 2024

القاهرة - بوابة الوسط

ركز مركز دراسات إماراتي على فرص إجراء الانتخابات العامة في ليبيا بناء على تفاهمات بوزنيقة مؤخرا بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، متوقعا أن إجراء الاقتراع سيكون بنهاية العام الجاري أو مطلع 2024 بدفع خارجي، لكنه أشار إلى «الخلافات المتفجرة» بسبب النفط التي تثير دعاوى إنشاء الفيدرالية.

وعَقد مركز «المستقبل» للأبحاث والدراسات المتقدمة ومقره أبو ظبي، حلقة نقاش عن تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، شارك فيها وزير الخارجية الليبي الأسبق محمد الهادي الدايري، والذي تولى منصب وزير خارجية في حكومة شرق ليبيا في الفترة من سبتمبر 2014 حتى فبراير 2019، وفق بيان منشور على موقع المركز الإلكتروني.

وبعدما عاد المركز إلى السياق التاريخي لرفض تأسيس الأحزاب من عهد الملك إدريس السنوسي، الذي رفع شعار «من تحزّب خان»، قبل أن يرفعه الرئيس الليبي السابق معمر القذافي أيضًا، أوضح موقفهما من المعارضين لهما في الداخل والخارج.

محمد الدايري يتوقع إجراء الانتخابات قريبًا

كما توقف مركز المستقبل عند ما سماه «اتفاق» لجنة «6+6» حول قانون الانتخابات، إذ جرت الإشارة إلى توصل اللجنة المكلفة، بعد اجتماعات، إلى إقرار رفع عدد أعضاء مجلس النواب من 200 حاليًا إلى 300، على أن يتكون مجلس الشيوخ من 90 عضوًا، وأن تُجرى الانتخابات على أساس 60% بنظام القوائم الحزبية، و40% على أساس النظام الفردي. ورجح محمد الدايري أن تشهد ليبيا إجراء انتخابات قريبًا، لأن الشعب الليبي يتوق إلى انتخابات نيابية ورئاسية، وإلى مجلس نواب وحكومة ورئيس دائمين.

والأمر الذي يعزز احتمال إجرائها، الحراك الداخلي المتوازي مع الضغط الخارجي من قبل الأطراف المعنية بالشأن الليبي، والتي تشمل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وروسيا، بجانب الأطراف الإقليمية الأخرى، وهو ما قد يدفع بإجراء الانتخابات في نهاية العام الجاري، أو مطلع العام المقبل، وفق مركز «المستقبل».

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تأكيد لأهمية المسار الأمني في ليبيا

وبالعودة إلى أهمية المسار الأمني بجانب المسار السياسي فقد وصفه مركز «المستقبل» بـ«الركيزة المهمة» في تمهيد الطريق لبيئة سياسية واقتصادية مواتية، فضلاً عن التعاون بين الدول الذي سيكون حاسمًا لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، وهي الخطوة التي رآها الدايري ذات أهمية كبيرة في تنفيذ خطة العمل الخاصة بانسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة.

وفي هذا السياق، فقد جرى عقد اجتماع في أبريل الماضي، ضم رئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق محمد الحداد، ورئيس الأركان العامة التابع للقيادة العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، في مدينة بنغازي، إلى جانب مشاركة عدد من القيادات العسكرية من شرق وغرب ليبيا، وذلك لاستكمال المناقشات بشأن ملف توحيد المؤسسة العسكرية.

مركز المستقبل: الخلاف على النفط يثير دعاوى الفيدرالية في ليبيا

وإضافة إلى ذلك فقد أيّد المشاركون في النقاش أن المصالحات الإقليمية التي تجري حاليًا في المنطقة، لها مردود إيجابي على الأوضاع في الداخل الليبي، على أساس أنها تصب في صالح التهدئة، وتمثل عاملا دافعا للأطراف المتصارعة الليبية للالتقاء على أرضية مشتركة.

لكن الخلاف على النفط وكيفية توزيع العائدات يثير دعاوى الفيدرالية، حسب المركز، إذ أن هناك انزعاجًا من جانب المنطقة الشرقية بشأن نقص التمويل الناجم عن التوزيع غير العادل لعائدات النفط والغاز. ولمعالجة مشكلة توزيع عوائد النفط جرى طرح بعض الأفكار في السابق، منها إمكانية تقسيم ليبيا إلى سبعة أقاليم اقتصادية، لكن التخوف، حسب المركز الإماراتي، يتمثل في أن يؤدي ذلك إلى «فدرالية إدارية وليس فدرالية حكومية، أي أن تطغى طرابلس على إقليم غرب ليبيا، أو أن تطغى بنغازي على إقليم شرق ليبيا، أو أن تطغى برقة على إقليم جنوب ليبيا».

وأوصى المركز بضرورة تمسك الأطراف المختلفة في ليبيا بمبدأ الدولة الواحدة الموحدة، وتجاوز الخلافات والمصالح الشخصية، واستغلال المتغيرات الإقليمية والدولية الحالية في صالح ليبيا، والعمل على إنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال العام الجاري، وإنهاء حالة الاستقطاب المستمرة في الداخل الليبي.