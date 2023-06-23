تسليم وحدتين بحريتين لخفر السواحل الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

تسلم وفد فني من خفر السواحل الليبي، أمس الخميس، وحدتين بحريتين من طراز «Currubia»، وذلك في ترسانة «مسينا» العسكرية الإيطالية، على ما أعلنت، الجمعة، وكالة «نوفا» الإيطالية.

تسليم الوحدتين يأتي جزءا من مشروع «دعم الإدارة المتكاملة للحدود والهجرة في ليبيا»، الذي تديره وزارة الداخلية الإيطالية. وستخضع الوحدتان لعمليات إعادة تأهيل وترميم وقائية، تنفذها وكالة الصناعات الدفاعية الإيطالية.

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جرت مراسم تسليم الوحدتين بحضور ممثلين عن المديرية العامة لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع (Dg Near)، التابعة للمفوضية الأوروبية، والمديرية المركزية للهجرة، وشرطة الحدود الإيطالية، واللجنة الفنية الليبية، ووكالة الصناعات الدفاعية، والشرطة المالية الإيطالية.

ومن المقرر تسليم زوارق دوريات إلى السلطات الليبية كجزء من مشروع «سيبميل» الأوروبي، بهدف مكافحة الاتجار غير المشروع في المهاجرين ومراقبة الحدود، مما يسمح لخفر السواحل الليبي بدعم العمليات الأوروبية لتأمين مياه البحر الأبيض المتوسط، وفق «نوفا».

في فبراير الماضي، سلمت إيطاليا زورقين بحريين إلى الإدارة العامة لأمن السواحل، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.