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خلال لقائه نورلاند.. المشري يقدم مقترحا لخارطة طريق ويبدي ملاحظات على مؤسسة النفط

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 23 يونيو 2023, 12:58 مساء
خلال لقائه نورلاند.. المشري يقدم مقترحا لخارطة طريق ويبدي ملاحظات على مؤسسة النفط
المشري خلال لقائه نورلاند وأوردمان في طرابلس، 23 يونيو 2023، (مجلس الدولة)
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قدم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مقترحًا لخارطة طريق سيُعرض على مجلسي النواب والدولة لتنقيحه واعتماده، وذلك خلال لقائه المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند.

حضر اللقاء، الذي عقد في طرابلس صباح اليوم الجمعة، القائم بأعمال السفارة الأميركية ليزلي أوردمان، حسب بيان المكتب الإعلامي لمجلس الدولة على صفحته في موقع «فيسبوك».

نتائج «6+6» وملاحظات على مؤسسة النفط
واستعرض المشري نتائج اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة لإعداد قوانين الانتخابات «6+6»، متناولا الكيفية التي أنجزت بها اللجنة عملها، وآلية كتابة القوانين الانتخابية.

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‏من جانبه، قال نورلاند إنه ناقش مع المشري عمل لجنة «6+6»، والحاجة إلى بناء توافق للمضي قدمًا بسرعة في عملية سياسية تتيح لليبيين الفرصة لانتخاب قادتهم الوطنيين، داعيا جميع الأطراف إلى دعم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي الذي يسهل هذه العملية، حسب بيان السفارة الأميركية حول اللقاء.

وتطرق اللقاء إلى المؤسسة الوطنية للنفط؛ إذ أبدى المشري بعض الملاحظات حول طريقة عملها، وفق البيان الذي أشار إلى  «تقارب وجهات النظر في كثير من المسائل» بين الجانبين.

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