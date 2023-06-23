«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل الخليج...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة على ساحل الخليج تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن مركز الأرصاد اليوم الجمعة، ظهور ضباب على ساحل بنغازي.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر من حين إلى آخر.
• الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه تتحول غدا إلى شمالية غربية سرعتها تتراوح بين 05 و10 عقد.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة الحرارة تتراوح بين 21 و23 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة إلى متوسطة لاحتمال ظهور شبورة مائية الليلة على ساحل مصراتة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر من حين إلى آخر.
• الرياح شمالية غربية بينما تكون شمالية على ساحل بنغازي وغربية على ساحل شحات سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة وتصل إلى 25 عقدة على ساحل الخليج.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر ويصل إلى 1.75 متر على ساحل الخليج.
• البحر خفيف الموج إلى هادئ ويكون قليل الاضطراب على ساحل الخليج.
• درجة الحرارة تتراوح بين 21 و23 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة إلى متوسطة لظهور ضباب الليلة وفي الصباح الباكر على ساحل بنغازي.
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