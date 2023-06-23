«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل الخليج

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة على ساحل الخليج تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن مركز الأرصاد اليوم الجمعة، ظهور ضباب على ساحل بنغازي.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر من حين إلى آخر.

• الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه تتحول غدا إلى شمالية غربية سرعتها تتراوح بين 05 و10 عقد.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة الحرارة تتراوح بين 21 و23 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة إلى متوسطة لاحتمال ظهور شبورة مائية الليلة على ساحل مصراتة.