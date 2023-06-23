«الإسكان» تنتهي من جداول الأسعار الاسترشادية لأعمال البنية التحتية والمباني

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الإسكان في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الانتهاء من جداول الأسعار الاسترشادية لأعمال البنية التحتية وأعمال المباني والصيانة الكاملة، بعد مطابقتها مع الأسعار في السوق المحلية والدولية.

واختتمت اللجنة المخصصة لمراجعة الأسعار أعمالها خلال اجتماع بديوان الوزارة بحضور الوكيل لشؤون الإعمار عبدالمنعم محمد صالح، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

إحالة الجداول إلى مجلس الوزراء

وأشارت الوزارة إلى تضمين ملاحظات الأجهزة التنفيذية وديوان المحاسبة والمصالح العامة المعنية بالأمر ضمن الجداول التي ستحال إلى مجلس الوزراء لأجل اعتمادها.

- إعداد الدراسات الخاصة بـ1343 مشروعا جديدا ضمن خطة «عودة الحياة»

وقدم وكيل الوزارة الشكر لأعضاء اللجنة على عملهم وتواصلهم المستمر وتعاونهم لإنجاز وإتمام مهمتهم في وقت قياسي وبالشكل المطلوب.