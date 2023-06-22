شاهد في برنامج «فلوسنا»: مع قرب عيد الأضحى.. ما واقع الصحة الحيوانية في ليبيا؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الخميس، الضوء على ملف الصحة الحيوانية في ليبيا مع قرب عيد الأضحى، وسط حديث يتردد على فترات عن أوبئة حيوانية التي قد يكون فيها بالغ الأثر على صحة الإنسان.

وخلال الأشهر التي تسبق عيد الأضحى المبارك تزداد التخوفات بشأن الصحة الحيوانية، خاصة في ظل تزايد عمليات توريد المواشي، وضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة أو غير المطابقة للمواصفات، وهي أزمات قد يكون مركز الصحة الحيوانية طرفًا فيها.

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ومع تكرار الأسئلة في الشارع الليبي حول تلك المسألة يستضيف برنامج«فلوسنا» كلاً من: المستشار الفني لرئيس لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية د.فرج بكار، ومدير إدارة الحجر الصحي بالمركز الوطني للصحة الحيوانية د.زايد المحجوبي.

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