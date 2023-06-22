  • Alwasat News
Atwasat

في عدد «الوسط» المزدوج: إخفاق إحاطة باتيلي.. وتفاصيل أكبر سرقة آثار

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 يونيو 2023, 09:28 مساء
في عدد «الوسط» المزدوج: إخفاق إحاطة باتيلي.. وتفاصيل أكبر سرقة آثار
الصفحة الأولى من العدد المزدوج «396-397» من جريدة «الوسط»، الخميس 22 يونيو 2023 (بوابة الوسط)
alwasat radio

لمناسبة عيد الأضحى صدر اليوم الخميس العددان 396-397 من جريدة «الوسط». ونطالع في صدر الصفحة الأولى تقريراً مركباً يرصد تطورات المشهد الليبي وجاء تحت عنوان: «إحاطته عززت دعوات تشكيل حكومة جديدة تعد للموعد الانتخابي.. باتيلي يخفق في انتشال الأزمة من حالة المراوحة». فكما توقع كثيرون لم تفلح إحاطة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، أمام مجلس الأمن الدولي في انتشال الأزمة الليبية من حالة الجمود التي تعيشها منذ سنوات.

ونطالع في الصفحة الثالثة موضوعين أحدهما جاء تحت عنوان: «نقل معركة مهربي البشر إلى ليبيا.. يوحد ميلوني وماكرون».

للاطلاع على العدد المزدوج 396-397 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

3 توجيهات من حفتر لتنفيذ توسعة بنغازي
ويتصدر الصفحة الرابعة موضوع حول إحاطة المبعوث الأممي حول ليبيا أمام مجلس الأمن الدولي وجاء بعنوان: «باتيلي: مخرجات (6+6) خطوة غير كافية لتمهيد طريق الانتخابات».

وفي الصفحة نفسها تطالع موضوعاً يخص توسعة وتطوير مدينة بنغازي وجاء تحت عنوان: «حفتر يصدر 3 توجيهات لتنفيذ توسعة وتطوير بنغازي».

ويتصدر الصفحة الخامسة موضوع بعنوان: «في تصريحات خاصة إلى الوسط: مدير مصلحة الآثار يكشف أسرار أكبر سرقة في التاريخ»، وفيها يروي محمد فرج كيف سرقت ثمانية آلاف قطعة أثرية من ليبيا

وفي الصفحة نفسها نقرأ تصريحات لرئيس جهاز السكك الحديدية الليبية سعيد الكيلاني وجاءت بعنوان: «أطالب مجلس الوزراء بتخصيص ميزانية عاجلة لاستكمال (السكك الحديدية)».

الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة حرب جديدة
وفي الشئون العربية والدولية نطالع في الصفحة السادسة موضوعات منها تقرير عنوانه: «أوكرانيا تستعد للضربة الكبرى.. مطالب موسكو وكييف المتعارضة تبعثر أوراق خطة السلام الأفريقية».

ويتصدر الصفحة السابعة موضوع بعنوان: «الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة حرب جديدة في جنين».

للاطلاع على العدد المزدوج 396-397 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

فاو تطالب بمراجعة سياسات الأمن الغذائي في ليبيا
وإلى الاقتصاد ونطالع في الصفحة الثامنة موضوعاً تحت عنوان: «حوافز ضريبية لجذب استثمارات الطاقة إلى ليبيا»

أما الصفحة التاسعة فيتصدرها موضوع عنوانه: «فاو تطالب بمراجعة سياسات الأمن الغذائي في ليبيا».

ومن الاقتصاد إلى الثقافة ونطالع في الصفحة الثانية عشر موضوعاً رئيسياً بعنوان: «في معرضه الأول بدار الفقيه: مرافئ.. عندما تنثر الألوان حكايا البحر».

ديزني تعيد إحياء شخصياتها الشهيرة
وفي صفحة الفن نقرأ موضوعاً بعنوان: «في الذكرى المئوية لتأسيسها.. ديزني تعيد إحياء شخصياتها الشهيرة». كما نطالع خبراً عن المطرب الليبي الشاب جيلاني وأغنيته الجديدة. كما نقرأ موضوعاً بعنوان: «حفاوة مصرية بالفنان الليبي محمد الزواوي».

للاطلاع على العدد المزدوج 396-397 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

هذه التحديات تحاصر كرة القدم الليبية
وفي الرياضة نطالع في الصفحة الربعة عشر موضوعات منها تقرير بعنوان: «4 تحديات تحاصر كرة القدم الليبية».

وفي الصفحة التالية نطالع موضوعات وتقارير منها تقريرين أحدهما بعنوان: «عبدالله هاجر يحرز برونزية العالم للقوة البدنية»، والآخر بعنوان: «وسعاية ابديري يتصدر كاراتيه طرابلس بـ14 ذهبية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ثقب في الجحيم

ثقب في الجحيم
شاهد «في التسعين»: من يخلف حمدي بطاو؟.. ومهلة «كاف» لإرسال الأندية المشاركة أفريقيا

شاهد «في التسعين»: من يخلف حمدي بطاو؟.. ومهلة «كاف» لإرسال الأندية المشاركة ...
كاريكاتير حليم - مخيم جنين يقاوم الاحتلال

كاريكاتير حليم - مخيم جنين يقاوم الاحتلال
قناة الوسط «Wtv» تعلن مواعيد التغطيات الخاصة لجولات الدور السداسي للتتويج بلقب «دورينا»

قناة الوسط «Wtv» تعلن مواعيد التغطيات الخاصة لجولات الدور السداسي للتتويج بلقب ...
قناة الوسط «Wtv» تعلن مواعيد الاستوديو التحليلي لمباريات الدور السداسي للتتويج بـ«دورينا»

قناة الوسط «Wtv» تعلن مواعيد الاستوديو التحليلي لمباريات الدور السداسي للتتويج ...
قناة الوسط «Wtv» تعلن مواعيد الاستوديو التحليلي لمباريات الدور السداسي للتتويج بـ«دورينا»

قناة الوسط «Wtv» تعلن مواعيد الاستوديو التحليلي لمباريات الدور السداسي للتتويج ...
في تغير لسياستها الاقتصادية.. تركيا ترفع معدل الفائدة بنحو الضعف

في تغير لسياستها الاقتصادية.. تركيا ترفع معدل الفائدة بنحو الضعف
عروض سعودية تجبر برشلونة على الاستسلام في صفقة سيلفا

عروض سعودية تجبر برشلونة على الاستسلام في صفقة سيلفا
محكمة استئناف بنغازي ترفض طعن مؤسسة النفط على قرار الحجز الإداري على إيرادات النفط

محكمة استئناف بنغازي ترفض طعن مؤسسة النفط على قرار الحجز الإداري على إيرادات ...
رابطة الدوري الإنجليزي تدقق في تحايل محتمل في انتقالات لاعبي تشيلسي للأندية السعودية

رابطة الدوري الإنجليزي تدقق في تحايل محتمل في انتقالات لاعبي تشيلسي للأندية ...
قوات الاحتلال تقصف الضفة بالطيران المسير

قوات الاحتلال تقصف الضفة بالطيران المسير
المزداوي يكشف سرًا في كتيب عريبي عن حرب فلسطين

المزداوي يكشف سرًا في كتيب عريبي عن حرب فلسطين
رتاج السائح تحرز ذهبية رمي القرص في بطولة العرب لألعاب القوى

رتاج السائح تحرز ذهبية رمي القرص في بطولة العرب لألعاب القوى
حمدي بطاو يستقيل من تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم

حمدي بطاو يستقيل من تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم
الأهلي طرابلس يصل تونس استعدادا لبدء الدور السداسي والمنافسة على لقب «دورينا»

الأهلي طرابلس يصل تونس استعدادا لبدء الدور السداسي والمنافسة على لقب «دورينا»
«نسخة إلى الرأي العام»: حراس الفضيلة.. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟

«نسخة إلى الرأي العام»: حراس الفضيلة.. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟
«يحكى أنَّ»: الأكاديمية والكاتبة الملهمة سكينة بن عامر (الجزء الثاني)

«يحكى أنَّ»: الأكاديمية والكاتبة الملهمة سكينة بن عامر (الجزء الثاني)
مصر: إيرادات قناة السويس تسجل 9.4 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخها

مصر: إيرادات قناة السويس تسجل 9.4 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخها
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
وفد ليبي يبحث استئناف الشركات الأميركية أعمالها في ليبيا
وفد ليبي يبحث استئناف الشركات الأميركية أعمالها في ليبيا
ارتفاع كبير في أسعار أضاحي العيد بأسواق بني وليد
ارتفاع كبير في أسعار أضاحي العيد بأسواق بني وليد
اكتمال وصول الحجاج الليبيين إلى مكة المكرمة
اكتمال وصول الحجاج الليبيين إلى مكة المكرمة
التومي يبحث مع المبعوث الأميركي ملف التحول إلى اللامركزية
التومي يبحث مع المبعوث الأميركي ملف التحول إلى اللامركزية
وزارة النفط والغاز: ليبيا ملزمة بتطوير المصافي المحلية المنتجة لوقود الطيران
وزارة النفط والغاز: ليبيا ملزمة بتطوير المصافي المحلية المنتجة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية...
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ويطرح تساؤلات
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ......
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا حدث؟
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا......
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين بالقطاع العام
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين ......
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري بميناء طرابلس
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري ......
المزيد
وزير لبناني: نقل هانيبال القذافي إلى المستشفى بعد تدهور صحته
وزير لبناني: نقل هانيبال القذافي إلى المستشفى بعد تدهور صحته...
في عدد «الوسط» المزدوج: إخفاق إحاطة باتيلي.. وتفاصيل أكبر سرقة آثار
في عدد «الوسط» المزدوج: إخفاق إحاطة باتيلي.. وتفاصيل أكبر ......
الدبيبة يؤكد لسفير أوكرانيا ضرورة استرجاع طائرة الشحن الليبية المحتجزة في كييف
الدبيبة يؤكد لسفير أوكرانيا ضرورة استرجاع طائرة الشحن ......
وزارة النفط والغاز: ليبيا ملزمة بتطوير المصافي المحلية المنتجة لوقود الطيران
وزارة النفط والغاز: ليبيا ملزمة بتطوير المصافي المحلية ......
التومي يبحث مع المبعوث الأميركي ملف التحول إلى اللامركزية
التومي يبحث مع المبعوث الأميركي ملف التحول إلى اللامركزية...
المزيد