في عدد «الوسط» المزدوج: إخفاق إحاطة باتيلي.. وتفاصيل أكبر سرقة آثار

القاهرة - بوابة الوسط

لمناسبة عيد الأضحى صدر اليوم الخميس العددان 396-397 من جريدة «الوسط». ونطالع في صدر الصفحة الأولى تقريراً مركباً يرصد تطورات المشهد الليبي وجاء تحت عنوان: «إحاطته عززت دعوات تشكيل حكومة جديدة تعد للموعد الانتخابي.. باتيلي يخفق في انتشال الأزمة من حالة المراوحة». فكما توقع كثيرون لم تفلح إحاطة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، أمام مجلس الأمن الدولي في انتشال الأزمة الليبية من حالة الجمود التي تعيشها منذ سنوات.

ونطالع في الصفحة الثالثة موضوعين أحدهما جاء تحت عنوان: «نقل معركة مهربي البشر إلى ليبيا.. يوحد ميلوني وماكرون».

للاطلاع على العدد المزدوج 396-397 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

3 توجيهات من حفتر لتنفيذ توسعة بنغازي

ويتصدر الصفحة الرابعة موضوع حول إحاطة المبعوث الأممي حول ليبيا أمام مجلس الأمن الدولي وجاء بعنوان: «باتيلي: مخرجات (6+6) خطوة غير كافية لتمهيد طريق الانتخابات».

وفي الصفحة نفسها تطالع موضوعاً يخص توسعة وتطوير مدينة بنغازي وجاء تحت عنوان: «حفتر يصدر 3 توجيهات لتنفيذ توسعة وتطوير بنغازي».

ويتصدر الصفحة الخامسة موضوع بعنوان: «في تصريحات خاصة إلى الوسط: مدير مصلحة الآثار يكشف أسرار أكبر سرقة في التاريخ»، وفيها يروي محمد فرج كيف سرقت ثمانية آلاف قطعة أثرية من ليبيا

وفي الصفحة نفسها نقرأ تصريحات لرئيس جهاز السكك الحديدية الليبية سعيد الكيلاني وجاءت بعنوان: «أطالب مجلس الوزراء بتخصيص ميزانية عاجلة لاستكمال (السكك الحديدية)».

الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة حرب جديدة

وفي الشئون العربية والدولية نطالع في الصفحة السادسة موضوعات منها تقرير عنوانه: «أوكرانيا تستعد للضربة الكبرى.. مطالب موسكو وكييف المتعارضة تبعثر أوراق خطة السلام الأفريقية».

ويتصدر الصفحة السابعة موضوع بعنوان: «الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة حرب جديدة في جنين».

للاطلاع على العدد المزدوج 396-397 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

فاو تطالب بمراجعة سياسات الأمن الغذائي في ليبيا

وإلى الاقتصاد ونطالع في الصفحة الثامنة موضوعاً تحت عنوان: «حوافز ضريبية لجذب استثمارات الطاقة إلى ليبيا»

أما الصفحة التاسعة فيتصدرها موضوع عنوانه: «فاو تطالب بمراجعة سياسات الأمن الغذائي في ليبيا».

ومن الاقتصاد إلى الثقافة ونطالع في الصفحة الثانية عشر موضوعاً رئيسياً بعنوان: «في معرضه الأول بدار الفقيه: مرافئ.. عندما تنثر الألوان حكايا البحر».

ديزني تعيد إحياء شخصياتها الشهيرة

وفي صفحة الفن نقرأ موضوعاً بعنوان: «في الذكرى المئوية لتأسيسها.. ديزني تعيد إحياء شخصياتها الشهيرة». كما نطالع خبراً عن المطرب الليبي الشاب جيلاني وأغنيته الجديدة. كما نقرأ موضوعاً بعنوان: «حفاوة مصرية بالفنان الليبي محمد الزواوي».

للاطلاع على العدد المزدوج 396-397 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

هذه التحديات تحاصر كرة القدم الليبية

وفي الرياضة نطالع في الصفحة الربعة عشر موضوعات منها تقرير بعنوان: «4 تحديات تحاصر كرة القدم الليبية».

وفي الصفحة التالية نطالع موضوعات وتقارير منها تقريرين أحدهما بعنوان: «عبدالله هاجر يحرز برونزية العالم للقوة البدنية»، والآخر بعنوان: «وسعاية ابديري يتصدر كاراتيه طرابلس بـ14 ذهبية».