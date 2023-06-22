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الدبيبة يؤكد لسفير أوكرانيا ضرورة استرجاع طائرة الشحن الليبية المحتجزة في كييف

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 يونيو 2023, 09:20 مساء
الدبيبة يؤكد لسفير أوكرانيا ضرورة استرجاع طائرة الشحن الليبية المحتجزة في كييف
لقاء الدبيبة مع السفير الأوكراني الجديد لدى ليبيا فولوديمير خومانتيس، الخميس 22 يونيو 2023. (حكومتنا)
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ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، خلال لقائه اليوم الخميس، مع السفير الأوكراني الجديد لدى ليبيا فولوديمير خومانتيس، قضية طائرة الشحن الليبية من طراز «أنتينوف» المحتجزة في كييف، مؤكداً ضرورة استرجاعها في أقرب الآجال، وفق منصة «حكومتنا».

واستقبل الدبيبة، سفير أوكرانيا الجديد لدى ليبيا فولوديمير خومانتيس، في مجمع قاعات غابة النصر بالعاصمة طرابلس، بعد اجتماعه مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عقب تقديم أوراق اعتماده في مراسم جرت صباح اليوم بديوان المجلس الرئاسي.

- المنفي يبحث مع السفير الأوكراني تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
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وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الدبيبة بحث مع السفير الأوكراني آخر مستجدات الأوضاع السياسية في البلدين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها.

وحث الدبيبة السفير فولوديمير خومانتيس على مواصلة جهود التنسيق بهدف فتح السفارة الأوكرانية في طرابلس. فيما نقل السفير من جانبه للدبيبة تحيات الرئيس الأوكراني «فولوديمير زيلينسكي»، مشيداً بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

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