التومي يبحث مع المبعوث الأميركي ملف التحول إلى اللامركزية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدر الدين التومي، مع المبعوث الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، ملف التحول إلى اللامركزية وما جرى تنفيذه في مجالات نقل الاختصاصات، والإيرادات المحلية، والإصحاح البيئي، وتمكين المرأة، والانتخابات المحلية، والمشاركة المجتمعية، وريادة الأعمال، والتحول الرقمي، والمجلس الأعلى للإدارة المحلية، والتنمية المحلية، ومختاري المحلات.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد، اليوم الخميس، بمقر الوزارة بحضور القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا ليزلي أوردمان، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

وتطرق الاجتماع إلى أوجه التعاون بين الوزارة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية «USAID»، وما جرى تنفيذه من مشاريع مشتركة سابقاً، والمشاريع التي سيجري العمل عليها خلال المرحلة المقبلة.

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ملف عودة الحياة لمرزق

كما تناول الاجتماع الجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية في ملف عودة الحياة لمرزق، واستعراض التقدم المحرز في هذا الشأن، سواء على مستوى الإجراءات التنفيذية أو مسار المصالحة والعيش المشترك.

ونقل البيان عن المبعوث الأميركي تأكيده دعم بلاده لتعزيز مسار التحول نحو اللامركزية وتفعيل البلديات وتمكينها من اختصاصاتها، مؤكدًا دعم بلاده للخطوات المتخذة في إدارة ملف مرزق والجهود المبذولة من أجل عودة الحياة لها.

وزير الحكم المحلي يستقبل المبعوث الأميركي ريتشارد نورلاند والقائم بالأعمال الأميركي ليزلي أوردمان، الخميس 22 يونيو 2023 (وزارة الحكم المحلي)

وزير الحكم المحلي يستقبل المبعوث الأميركي ريتشارد نورلاند والقائم بالأعمال الأميركي ليزلي أوردمان، الخميس 22 يونيو 2023 (وزارة الحكم المحلي)

وزير الحكم المحلي يستقبل المبعوث الأميركي ريتشارد نورلاند والقائم بالأعمال الأميركي ليزلي أوردمان، الخميس 22 يونيو 2023 (وزارة الحكم المحلي)