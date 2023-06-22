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ارتفاع كبير في أسعار أضاحي العيد بأسواق بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد الخميس 22 يونيو 2023, 07:13 مساء
ارتفاع كبير في أسعار أضاحي العيد بأسواق بني وليد
أغنام في سوق الماشية ببني وليد. (الإنترنت)
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تشهد أسواق بيع المواشي في مدينة بني وليد ارتفاعًا كبيرًا في أسعار أضاحي العيد، والتي تتراوح ما بين 1200 إلى 3000 دينار للأضحية، مما تسبب في تراجع إقبال المواطنين على شراء الأضاحي.

وقال عدد من التجار في أسواق بني وليد لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن الإقبال على شراء الأضاحي هذا العام «بسيط جدًا إذا ما قورن بالسنوات الماضية»، مرجحين تحسن أوضاع السوق خلال الأيام القادمة وإقبال المواطنين على الشراء.

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ويبرر التجار ارتفاع أسعار الأضاحي إلى زيادة أسعار الأعلاف، والمواد المتعلقة بتربية المواشي وأعمال التربية ونقص الأعلاف الخضراء والجفاف الذي تعرضت له المراعي، فضلاً عن التعب والضغط الكبير الذي يتعرض له المربي والتاجر.

ومع ارتفاع أسعار الأضاحي الوطنية، اتجه عدد من المواطنين في بني وليد إلى شراء الأغنام المستوردة مثل الروماني والأسباني والتي تترواح أسعارها من 800 إلى 1000 دينار بحسب حجم وشكل الرأس، بسبب عدم قدرتهم على شراء الأضحية المحلية.

أغنام في سوق الماشية ببني وليد. (الإنترنت)
أغنام في سوق الماشية ببني وليد. (الإنترنت)
أغنام في سوق الماشية ببني وليد. (الإنترنت)
أغنام في سوق الماشية ببني وليد. (الإنترنت)
أغنام في سوق الماشية ببني وليد. (الإنترنت)
أغنام في سوق الماشية ببني وليد. (الإنترنت)
أغنام في سوق الماشية ببني وليد. (الإنترنت)
أغنام في سوق الماشية ببني وليد. (الإنترنت)
أغنام في سوق الماشية ببني وليد. (الإنترنت)
أغنام في سوق الماشية ببني وليد. (الإنترنت)
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