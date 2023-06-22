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وفد ليبي يبحث استئناف الشركات الأميركية أعمالها في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 يونيو 2023, 06:59 مساء
وفد ليبي يبحث استئناف الشركات الأميركية أعمالها في ليبيا
وفد من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة يزور مقر شركة «كونوكو فيليبس»، الخميس 22 يونيو 2023 (حكومة الوحدة الوطنية)
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زار وفد من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، مقر شركة «كونوكو فيليبس» بالتنسيق مع جمعية الأعمال الأميركية الليبية، للتعريف بالفرص الاستثمارية في ليبيا، وبحث إمكانية عودة الشركات الأميركية للعمل من ليبيا.

وأفاد بيان نشرته حكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك» بأن الوفد الليبي يجري زيارة للتعريف بالفرص الاستثمارية في ليبيا، مستعرضًا جملة من الإصلاحات في الخدمات والمشاريع التي تنفذها الحكومة، والتي تأتي ضمن برنامج «عودة الحياة».

- اجتماع ليبي - أميركي في واشنطن حول الإعداد للانتخابات

حضر الاجتماع مدير مجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي، ومدير إدارة التعاون الدولي والشؤون الخارجية بديوان مجلس الوزراء الطاهر الباعور، رفقة عدد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات المهتمة بتنفيذ المشاريع في ليبيا.

وفد من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة يزور مقر شركة «كونوكو فيليبس»، الخميس 22 يونيو 2023 (حكومة الوحدة الوطنية)
وفد من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة يزور مقر شركة «كونوكو فيليبس»، الخميس 22 يونيو 2023 (حكومة الوحدة الوطنية)
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