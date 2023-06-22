وفد ليبي يبحث استئناف الشركات الأميركية أعمالها في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

زار وفد من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، مقر شركة «كونوكو فيليبس» بالتنسيق مع جمعية الأعمال الأميركية الليبية، للتعريف بالفرص الاستثمارية في ليبيا، وبحث إمكانية عودة الشركات الأميركية للعمل من ليبيا.

وأفاد بيان نشرته حكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك» بأن الوفد الليبي يجري زيارة للتعريف بالفرص الاستثمارية في ليبيا، مستعرضًا جملة من الإصلاحات في الخدمات والمشاريع التي تنفذها الحكومة، والتي تأتي ضمن برنامج «عودة الحياة».

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حضر الاجتماع مدير مجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي، ومدير إدارة التعاون الدولي والشؤون الخارجية بديوان مجلس الوزراء الطاهر الباعور، رفقة عدد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات المهتمة بتنفيذ المشاريع في ليبيا.

وفد من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة يزور مقر شركة «كونوكو فيليبس»، الخميس 22 يونيو 2023 (حكومة الوحدة الوطنية)