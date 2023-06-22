المنفي يبحث مع السفير الأوكراني تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، السفير الأوكراني الجديد لدى ليبيا فولوديمير خومانتيس، وذلك بعد تقديم أوراق اعتماده رسميًا لقيادة البعثة الدبلوماسية لبلاده في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن السفير فلوديمير خومانيتس، نقل للمنفي تحيات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، متمنيًا للشعب الليبي الاستقرار والسلام، مشيرًا إلى أن اللقاء تناول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تطويرها في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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وقدم السفير الأوكراني الجديد لدى ليبيا أوراق اعتماده إلى المنفي رفقة سفير الدنمارك دارين ريبر، وسفير بلجيكا فرانسوا دي مون، وسفير فنلندا تيمو إيماري سبونن، وسفير فيتنام نجوين هوي دونج، وسفير جيبوتي أحمد علي بري، خلال مراسم أقيمت بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس.

لقاء المنفي مع سفير أوكرانيا الجديد لدى ليبيا فولوديمير خومانتيس، الخميس 22 يونيو 2023. (المجلس الرئاسي)