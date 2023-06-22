وفد «الحميدات» للكوني: نجاح المصالحة يمهد الطريق لإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وفد من مشايخ وأعيان قبيلة الحميدات بمدينة الجميل غرب ليبيا أن «نجاح مشروع المصالحة سوف يمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي الذي سيحقق الاستقرار طريق التنمية والازدهار لبناء دولة المؤسسات والقانون التي يطمح لها الليبيين».

جاء ذلك خلال لقائهم مع عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الخميس، في مكتبه بديون المجلس في العاصمة طرابلس، لتهنئته بسلامته بعد عودته من الرحلة العلاجية التي خضع لها مؤخرا، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

- الكوني يقترح عقد ملتقى شامل لنساء وشباب الجنوب

- الكوني يناقش توحيد المبادرات السياسية مع تجمع «من أجل فزان»

- الكوني يتعهد بتذليل الصعوبات في درج

وخلال اللقاء أكد المشايخ والأعيان دعمهم لجهود المجلس الرئاسي التي تهدف لتحقيق الاستقرار في ليبيا، ولمشروع المصالحة الوطنية، مستعرضين أمام الكوني جهودهم في المصالحة بين القبائل بالمنطقة الغربية، واعتبروا أنفسهم جزء من مشروع المصالحة الذي يقوده المجلس الرئاسي.

يأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها المجلس الرئاسي مع مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية والمدنية من أجل حشد الدعم للعملية السياسية ومشروع المصالحة الوطنية بما يؤدي إلى إجراء الانتخابات وتحقيق الاستقرار في ليبيا.

لقاء الكوني مع وفد مشايخ وأعيان قبيلة الحميدات، الخميس 22 يونيو 2023. (المجلس الرئاسي)

لقاء الكوني مع وفد مشايخ وأعيان قبيلة الحميدات، الخميس 22 يونيو 2023. (المجلس الرئاسي)