«الأرصاد»: الرؤية متوسطة غدا على الساحل من مصراتة إلى سرت

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة غدا على الساحل من مصراتة إلى سرت لظهور شبورة مائية.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر على طول الساحل.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر غدا على ساحل مصراتة إلى سرت.
• الرياح شمالية شرقية إلى شمالية، وتكون متغيرة الاتجاه أحيانا غدا سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
• البحر خفيف الموج إلى هادئ.
• درجة الحرارة تتراوح بين 21 و23 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة إلى متوسطة لاحتمال ظهور شبورة مائية صباح الغد على ساحل مصراتة إلى سرت.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر من حين إلى آخر.
• الرياح شمالية غربية إلى شمالية، وتكون متغيرة الاتجاه إلى غربية على ساحل شحات سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر يصل إلى 1.50 متر على أقصى الساحل.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب أحيانا على أقصى الساحل.
• درجة الحرارة تتراوح بين 21 و23 درجة مئوية.
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