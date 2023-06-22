«الأرصاد»: الرؤية متوسطة غدا على الساحل من مصراتة إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة غدا على الساحل من مصراتة إلى سرت لظهور شبورة مائية.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر غدا على ساحل مصراتة إلى سرت.

• الرياح شمالية شرقية إلى شمالية، وتكون متغيرة الاتجاه أحيانا غدا سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

• البحر خفيف الموج إلى هادئ.

• درجة الحرارة تتراوح بين 21 و23 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة إلى متوسطة لاحتمال ظهور شبورة مائية صباح الغد على ساحل مصراتة إلى سرت.