الكبير يبحث مع نظيره المصري ملف تحويلات العمالة المصرية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي مع نظيره المصري حسن عبدالله ملف التحويلات المصرفية للعمالة المصرية في ليبيا.

وتناول الطرفان، خلال اجتماع في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس، التعاون في مجالات التدريب والتطوير وتبادل الخبرات، حسب بيان المصرف المركزي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتطرق الاجتماع إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية، وذلك بحضور مستشار الكبير، مصطفى المانع، ونائب محافظ المصرف المركزي المصري رامي أبوالنجا، ووكيل المحافظ محمد أبوموسى.

ودائع ليبية لدى مصر بـ900 مليون دولار

وفي 11 يونيو الجاري، أعلن المصرف المركزي المصري تلقيه وديعة بقيمة مليار دولار من قطر، وأخرى بقيمة 700 مليون دولار من ليبيا بنهاية العام الماضي 2022.

- الكبير يطلع المنفي والكوني على نتائج اللقاءات مع صندوق النقد الدولي

- الدبيبة يبحث مع الكبير نتائج الاجتماعات مع صندوق النقد

ووفقا لهذه البيانات، وصل إجمالي ودائع ليبيا إلى 900 مليون دولار مقابل 200 مليون بنهاية سبتمبر العام 2022، والودائع القطرية قصيرة الأجل إلى أربعة مليارات دولار.