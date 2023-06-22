انطلاق مبادرة التحالفات العربية للبحث العلمي والابتكار من طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

انطلق برنامج مبادرة التحالفات العربية للبحث العلمي والابتكار، اليوم الخميس، من ديوان الهيئة الليبية للبحث العلمي في العاصمة طرابلس.

وتحدث الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية عبدالمجيد بنعمارة، في كلمة، عن أهمية التعاون بين المراكز العربية، معتبرا ليبيا «عمودا أساسيا في مجال البحث العلمي»، حسب ما جاء على صفحة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك».

وأشاد مدير عام الهيئة الليبية للبحث العلمي فيصل العبدلي بدور المراكز البحثية الليبية، داعيا إلى إقامة شراكات مع المراكز البحثية في المنطقة العربية.

أهداف المبادرة

وتهدف المبادرة إلى تشجيع البحث والابتكار في المجالات العلمية، ودعم وتطوير نظم البحث العلمي، وتكوين فرق بحثية عربية رفيعة المستوى تتولى تنفيذ مشروعات رائدة ومبتكرة ذات أثر اقتصادي واجتماعي.

حضر حفل إطلاق المبادرة وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي عمر كتي، وأمين عام اتحاد مجالس البحث العلمي العربية عبدالمجيد بنعمارة، ومدير عام المركز الليبي لبحوث ودراسات الطاقة الشمسية، ورئيس الأكاديمية الليبية للدراسات العليا ورئيس جامعة طرابلس، ومديري المراكز البحثية والإدارات والمكاتب التابعة للهيئة الليبية للبحث العلمي.