  • Alwasat News
Atwasat

السوق الرسمية: انخفاض الدولار والإسترليني وارتفاع اليورو

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 يونيو 2023, 10:11 صباحا
السوق الرسمية: انخفاض الدولار والإسترليني وارتفاع اليورو
مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية في السوق الرسمية مقابل الدينار اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وانخفض سعر صرف الدولار إلى 4.79 دينار مقابل 4.80 دينار أمس، وفق نشرة أسعار العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.11 دينار مقابل 6.12 دينار أمس، بينما ارتفع سعر اليورو إلى 5.26 دينار مقابل 5.23 دينار أمس.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار
على صعيد سلة العملات العربية، ثبت متوسط سعر الريال السعودي عند 1.27 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية، الذي سجل 0.20 دينار، وسعر اليوان الصيني الذي سجل 0.66 دينار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رابطة الدوري الإنجليزي تدقق في تحايل محتمل في انتقالات لاعبي تشيلسي للأندية السعودية

رابطة الدوري الإنجليزي تدقق في تحايل محتمل في انتقالات لاعبي تشيلسي للأندية ...
قوات الاحتلال تقصف الضفة بالطيران المسير

قوات الاحتلال تقصف الضفة بالطيران المسير
المزداوي يكشف سرًا في كتيب عريبي عن حرب فلسطين

المزداوي يكشف سرًا في كتيب عريبي عن حرب فلسطين
رتاج السائح تحرز ذهبية رمي القرص في بطولة العرب لألعاب القوى

رتاج السائح تحرز ذهبية رمي القرص في بطولة العرب لألعاب القوى
حمدي بطاو يستقيل من تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم

حمدي بطاو يستقيل من تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم
الأهلي طرابلس يصل تونس استعدادا لبدء الدور السداسي والمنافسة على لقب «دورينا»

الأهلي طرابلس يصل تونس استعدادا لبدء الدور السداسي والمنافسة على لقب «دورينا»
«نسخة إلى الرأي العام»: حراس الفضيلة.. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟

«نسخة إلى الرأي العام»: حراس الفضيلة.. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟
«يحكى أنَّ»: الأكاديمية والكاتبة الملهمة سكينة بن عامر (الجزء الثاني)

«يحكى أنَّ»: الأكاديمية والكاتبة الملهمة سكينة بن عامر (الجزء الثاني)
مصر: إيرادات قناة السويس تسجل 9.4 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخها

مصر: إيرادات قناة السويس تسجل 9.4 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخها
كاريكاتير خيري - تسعير خروف العيد

كاريكاتير خيري - تسعير خروف العيد
بعد كشف «الجرائم».. أميركا تحشد لتغيير لجنة تحقيق أممية في الانتهاكات الإسرائيلية

بعد كشف «الجرائم».. أميركا تحشد لتغيير لجنة تحقيق أممية في الانتهاكات ...
محاكمة ضباط عراقيين بتهمة تعذيب معتقلين

محاكمة ضباط عراقيين بتهمة تعذيب معتقلين
اشتباكات عنيفة في السودان فور انتهاء الهدنة

اشتباكات عنيفة في السودان فور انتهاء الهدنة
سلة النصر تلحق أول خسارة بالأهلي بنغازي في الدوري

سلة النصر تلحق أول خسارة بالأهلي بنغازي في الدوري
علامات مبكرة تكشف الإصابة بالزهايمر.. انتبه لها

علامات مبكرة تكشف الإصابة بالزهايمر.. انتبه لها
فقدان أثر «سباح محترف» لدى عبوره بحر المانش

فقدان أثر «سباح محترف» لدى عبوره بحر المانش
موجة جديدة في السينما المغربية بفضل مخرجين شباب

موجة جديدة في السينما المغربية بفضل مخرجين شباب
بكين ردا على بايدن: وصف شي جينبينغ بـ«الديكتاتور» أمر غير مسؤول

بكين ردا على بايدن: وصف شي جينبينغ بـ«الديكتاتور» أمر غير مسؤول
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
زيادة مرتبات أكثر من 270 ألف موظف خلال يونيو
زيادة مرتبات أكثر من 270 ألف موظف خلال يونيو
حالة الطقس في ليبيا (الخميس 22 يونيو 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الخميس 22 يونيو 2023)
السوق الرسمية: انخفاض الدولار والإسترليني وارتفاع اليورو
السوق الرسمية: انخفاض الدولار والإسترليني وارتفاع اليورو
المبروك يفتتح اجتماع صندوق «أوبك» للتنمية في فيينا
المبروك يفتتح اجتماع صندوق «أوبك» للتنمية في فيينا
انطلاق مبادرة التحالفات العربية للبحث العلمي والابتكار من طرابلس
انطلاق مبادرة التحالفات العربية للبحث العلمي والابتكار من طرابلس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية...
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ويطرح تساؤلات
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ......
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا حدث؟
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا......
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري بميناء طرابلس
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري ......
طبيب ليبي زائر يجري 30 جراحة تركيب مفصل مجانا
طبيب ليبي زائر يجري 30 جراحة تركيب مفصل مجانا...
المزيد
الكبير يبحث مع نظيره المصري ملف تحويلات العمالة المصرية في ليبيا
الكبير يبحث مع نظيره المصري ملف تحويلات العمالة المصرية في ......
محكمة استئناف بنغازي ترفض طعن مؤسسة النفط على قرار الحجز الإداري على إيرادات النفط
محكمة استئناف بنغازي ترفض طعن مؤسسة النفط على قرار الحجز ......
نورلاند يؤكد للمنقوش التزام أميركا بدعم جهود باتيلي لإجراء انتخابات ناجحة
نورلاند يؤكد للمنقوش التزام أميركا بدعم جهود باتيلي لإجراء ......
انطلاق مبادرة التحالفات العربية للبحث العلمي والابتكار من طرابلس
انطلاق مبادرة التحالفات العربية للبحث العلمي والابتكار من ......
المبروك يفتتح اجتماع صندوق «أوبك» للتنمية في فيينا
المبروك يفتتح اجتماع صندوق «أوبك» للتنمية في فيينا...
المزيد