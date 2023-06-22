حالة الطقس في ليبيا (الخميس 22 يونيو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الأجواء صيفية معتدلة في جميع المناطق.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الخميس، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و40 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية مع احتمال ظهور شبورة آخر الليل وفي الصباح الباكر على الساحل من مصراتة إلى سرت والرياح شمالية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول السبت إلى شمالية غربية على المناطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و30 درجة مئوية على المناطق الساحلية وبين 32 و35 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية في المساء ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و30 درجة مئوية تصل إلى 34 درجة مئوية على أجدابيا وبعض مناطق الدواخل.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية.