تسوية الدرجات الوظيفية لـ40 جهة تابعة لوزارة الصحة

القاهرة - بوابة الوسط

وقع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، اليوم الأربعاء، الدفعة السابعة من قرارات تسوية الدرجات الوظيفية للعناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة لأكثر من 40 جهة تابعة لوزارة الصحة.

جرت مراسم التوقيع بحضور رئيس لجنة تسوية المرتبات سالم الرزيقي، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية محمد المجعي، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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وسيجري تسليم هذه القرارات للمستشفيات والمراكز الطبية والجهات الأخرى، لإدخال التسويات في المنظومة المالية ليتسنى لوزارة المالية صرف مرتبات الموظفين، وفق الدرجات الوظيفية الجديدة.

وزير الصحة المكلف يوقع الدفعة السابعة من قرارات تسوية الدرجات الوظيفية للعناصر الطبية والطبية المساعدة، الأربعاء 21 يونيو 2023 (وزارة الصحة)