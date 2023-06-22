من إيطاليا.. وزير خارجية الجزائر يدعو لخطة سياسية واقعية بشأن ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

ناقش وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني تطورات الملف الليبي، مؤكدًا ضرورة إظهار الواقعية في خطة سياسية بشأن حل الأزمة الليبية.

وأنهى عطاف زيارة العمل التي قام بها إلى إيطاليا في مستهل جولته الأوروبية الأولى، حيث تبادل مع تاياني «وجهات النظر حول عديد القضايا المطروحة في الفضاءات الإقليمية المشتركة، خاصة مستجدات الأزمات في ليبيا ومالي ومنطقة الساحل والصحراء وكذا قضية الصحراء الغربية»، وفق الخارجية الجزائرية في بيان لها.

عطاف: موقف الجزائر من الملف الليبي يعتمد على ثلاث نقاط رئيسية

وخلال مقابلة مع وكالة «نواف» الإيطالية، اليوم الأربعاء، أوضح عطاف أن موقف الجزائر من الملف الليبي يعتمد على ثلاث نقاط رئيسية وهي أولاً: «الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية التي تحظى بتقدير المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة»، حسب تعبيره. أما المسألة الثانية فهي أن الجزائر «تعتقد ضروة أن تجتمع جميع الأطراف المعنية حول الطاولة لمناقشة الانتقال إلى المرحلة الانتخابية، بما في ذلك الانتخابات البرلمانية والرئاسية». والنقطة الثالثة تتعلق «بدعم الجزائر لعمل عبدالله باتيلي ممثل الأمم المتحدة في ليبيا، في بحثه عن صيغة لإرساء أساس قانوني للانتخابات».

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الانتخابات هي السبيل الوحيد في ليبيا

وأكد الوزير الجزائري أنه «من الضروري إظهار الواقعية في خطة سياسية، والواقع يوضح أن العمل معًا لتنظيم الانتخابات هو السبيل الوحيد للتعامل بشكل ديمقراطي مع مسألة السلطة في ليبيا».

كما لفت عطاف، خلال زيارته الأولى لإيطاليا إلى ضرورة التأكيد على «صمت السلاح»، حيث «يوفّر غياب القتال على الجبهة العسكرية فرصة لإيجاد حل سياسي».

تجدر الإشارة إلى أن الجزائر وإيطاليا متوافقان على دعم مسار تنظيم الانتخابات في ليبيا وعلى محاربة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي مع استبعاد النفوذ الفرنسي.

ودعا وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني في مارس الماضي، إلى إجراء تنسيق سياسي رفيع المستوى مع الجزائر بشأن ثلاثة ملفات إقليمية رئيسية وحيوية بالنسبة للبلدين، تخص دعم تونس، ودعم حل الأزمة في ليبيا، وفي منطقة الساحل.