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«وزراء الإعلام العرب» يعتمد إنشاء «المعهد العربي لصحافة السلام» بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 يونيو 2023, 11:04 مساء
«وزراء الإعلام العرب» يعتمد إنشاء «المعهد العربي لصحافة السلام» بطرابلس
جانب من اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب في الدورة الـ53 بالعاصمة المغربية الرباط، الأربعاء 21 يونيو 2023 (حكومة الوحدة الوطنية)
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اعتمد مجلس وزراء الإعلام العرب، في اجتماعات الدورة الـ 53 بالعاصمة المغربية الرباط، التصور النهائي المقدم من ليبيا لإنشاء «منظمة المعهد العربي لصحافة السلام» ومقره الدائم في طرابلس، كأول مؤسسة دولية في ليبيا منذ سنوات.

كما اعتمد المجلس أيضًا عضوية ليبيا في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، والموافقة على استضافة ليبيا اجتماع الدورة الـ 100 للجنة الدائمة للإعلام العربي، والدورة 18 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب - يناير 2024، بحسب بيان نشرته صفحة حكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك».

وفي 24 ديسمبر 2022، استضافت العاصمة طرابلس، اجتماع وزراء الإعلام العرب ضمن فعاليات اختتام طرابلس عاصمة الإعلام العربي 2022.

- شاهد.. انطلاق أعمال اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب في طرابلس

إقرار استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية
وفي سياق متصل، أقر مجلس وزراء الإعلام العرب، الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية (منصات التواصل الاجتماعي)، وهي الاستراتيجية التي قدمتها الأردن.

كما أقر المجلس تشكيل فريق فني عربي للتفاوض مع شركات الإعلام الدولية، برئاسة الأردن وعضوية كل من السعودية، والإمارات، ومصر، والمغرب، وتونس، والعراق، والأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب واتحاد إذاعات الدول العربية.

وتتضمن الاستراتيجية الموحدة ورقة استراتيجية وتصور متكامل، ومشروع قانون استرشادي عربي موحد لتنظيم عمل وسائل التواصل الاجتماعي وحماية وسائل الإعلام العربية وجمهور المستخدمين، وكذلك مشروع قانون استرشادي عربي لمنع خطاب الكراهية، حسبما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.

وتقرر تطبيق الاستراتيجية العربية الموحدة على مزودي الخدمات والمحتوى الإعلامي متعدد الوسائط التي تهدف إلى الربح، ويشمل منصات وتطبيقات الإنترنت المصممة لتمكين المستخدمين من مشاركة محتواهم مع مستخدمين آخرين، أو تمكنهم من صناعة أو نشر محتوى متاح للعموم، وتسري بنود الاستراتيجية الموحدة على منصات التواصل الاجتماعي التي يكون عدد مستخدميها 500 ألف فأكثر داخل الدولة.

جانب من اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب في الدورة الـ 53 بالعاصمة المغربية الرباط، الأربعاء 21 يونيو 2023 (حكومة الوحدة الوطنية)
جانب من اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب في الدورة الـ 53 بالعاصمة المغربية الرباط، الأربعاء 21 يونيو 2023 (حكومة الوحدة الوطنية)
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