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9 منظمات حقوقية تدين تواصل سياسة ترهيب العاملين بالمرافق القضائية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 يونيو 2023, 09:15 مساء
9 منظمات حقوقية تدين تواصل سياسة ترهيب العاملين بالمرافق القضائية
وكيل النيابة الابتدائية بجنوب بنغازي أحمد القطعاني. (الإنترنت)
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دانت تسع منظمات حقوقية الاعتداء الذي طال مدير نيابة النظام العام بدائرة اختصاص محكمة استئناف بنغازي أحمد القطعاني، يوم 13 يونيو من قبل مجموعة مسلحة، عندما جرى اقتياده من مكتبه، واحتجاز حريته، على خلفية قضية فساد، قبل الإفراج عنه بعد 24 ساعة، دون أي إجراءات قانونية ودون أي اعتبار للحصانة.

واعتبرت المنظمات هذا الاختطاف خارج إطار القانون و«تعديًا صارخًا على حرمة وعمل النيابة العامة والجهاز القضائي وتواصلاً خطيرًا للاستهداف الممنهج للهيئات والمؤسسات القضائية في ليبيا»، لافتين إلى معاناة العاملين جراء «تهديدات وهجمات من المجموعات المسلحة العسكرية وشبه العسكرية على مقرات النيابة العامة والمحاكم، مما تسبب في شل قدرتها على محاسبة الأفراد الضالعين بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان».

وذكرت منظمات المنصة، التي تقوم برصد هذه الجرائم منذ سنوات، أن سياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها هذه المجموعات المسلحة العسكرية وشبه العسكرية الخارجة عن القانون والناتجة عن استهداف القضاء، هي السبب الرئيسي لتواصل العمليات الإجرامية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

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حصيلة الهجمات على مقار النيابة العامة والمحاكم الليبية
وأشارت إلى رصد في الفترة بين 2015 و2020 هجمات من المجموعات شبه العسكرية على القضاء، منها سبع هجمات على مقار النيابة العامة والمحاكم الليبية، وتسع حالات خطف ومعاملة غير إنسانية لأفراد من الهيئات القضائية بسبب عملهم، بالإضافة إلى مقتل ثلاثة من أعضاء الهيئات القضائية في عمليات اغتيال.

وفي هذا الصدد، ذكرت المنظمات بالتعرف، يوم 14 يونيو، في إحدى المقابر الجماعية بترهونة على رفات محمد بن عامر، القاضي بمحكمة الخمس الابتدائية، الذي جرى اختطافه وتغيبه قسرا منذ ثلاث سنوات بتاريخ 27 فبراير 2020 أثناء الحرب على طرابلس، من مدينة القره بولي خلال مهاجمة المدينة من قبل ميليشيا الكانيات من خلال مدينة الرواجح الواقعة بين ترهونة والقره بولي.

ولذلك قالت إن «الطريق يظل شائكا أمام الضحايا للوصول للعدالة، إذ لا تجد النيابة العامة وسائل لضبط وإحضار المتهمين، ولا توفر أي ضمانات للضحية أو الشهود، مما أدى لصعوبة وصول أي قضايا متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان إلى المحاكم وإمكانية الفصل فيها دون تدخلات من مجموعات مسلحة».

وذكَّرت المنظمات أن القانون الليبي يكفل استقلال السلطة القضائية في جميع أعمالها، ويمنع التدخل في مهام أو قرارات المسؤولين تحت أي مبرر ومن أي جهة كانت.

المنظمات تطالب السلطات الليبية بتوفير الضمانات اللازمة لاستقلال السلطة القضائية
وقالت إن النظام القضائي الليبي يواجه اليوم أزمة أمنية خطيرة للغاية قد تؤثر سلبا على فعالية عمل السلطة القضائية وعلى دورها في مراقبة سير الانتخابات المزمع عقدها قريبا، خاصة في حال استمر تواتر هذه الهجمات.

وطالبت المنظمات «السلطة التنفيذية، التي تعقد اتفاقات مع مجموعات مسلحة للقيام بدور المؤسسات الأمنية، للامتثال الصارم إلى القوانين وتوفير الضمانات اللازمة لاستقلال السلطة القضائية، خاصة لتوفير مناخ آمن للعاملين في مؤسسات الدولة».

كما تطالب المنظمات أيضًا بمحاسبة العناصر العسكرية التي تقوم بأعمال إجرامية خارج إطار دولة القانون والمؤسسات والعمل في أسرع وقت على إنهاء سياسة الاعتقال التعسفي والسري وإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية وحل أفراد الميليشيات والجماعات المسلحة وإعادة إدماجهم في إطار التشريعات التي تنظم العدالة الانتقالية والمصالحة.

الموقعون على البيان:
▪️ جمعية عدالة للجميع
▪️ رصد الجرائم في ليبيا
▪️ منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري
▪️ المركز الليبي لحرية الصحافة
▪️ شبكة أصوات للإعلام
▪️ مركز مدافع لحقوق الإنسان
▪️ المنظمة المستقلة لحقوق الإنسان
▪️ المنظمة الليبية للإعلام المستقل المنظمة الليبية للإعلام المستقل
▪️ المنظمة الليبية للمساعدة القانونية

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