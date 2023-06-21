اجتماع ليبي - أميركي في واشنطن حول الإعداد للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، عقد اجتماع حول الإعداد للانتخابات الليبية في العاصمة الأميركية (واشنطن)، برئاسة مدير المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي، وبتنظيم مسؤول المكتب الليبي السابق بوزارة الخارجية الأميركية وليام لورانز.

وأضافت الحكومة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن الاجتماع، الذي تلقى مداخلات بعض المشاركين عبر تقنية «زوم»، ناقش سبل والفرص المتاحة لإنجاح الانتخابات، ودعم الاستقرار في ليبيا.

الفصل بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية

نقل البيان عن الفطيسي تأكيده، خلال الاجتماع، أهمية الفصل بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وعقد الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت ممكن.

وقد ضم الاجتماع السفير والمبعوث الأميركي لليبيا ريتشارد نورلاند، والمبعوث السابق جوناثن واينر، بحضور مدير إدارة التعاون الدولي والشؤون الخارجية في ديوان مجلس الوزراء الطاهر الباعور، وبمشاركة عدد المهتمين بالملف الليبي.

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الموقف الأميركي

تتوافق رؤية الولايات المتحدة الأميركية تجاه التطورات السياسية في ليبيا مع ما قدمه المبعوث الأممي عبدالله باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي قبل يومين، حيث أشاد ريتشارد نورلاند، أمس الثلاثاء، بإحاطة باتيلي. وقال إنها قدمت تعريفًا بالعقبات الرئيسية أمام تحديد خارطة طريق ذات مصداقية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وجدد نورلاند، في تغريدة على حساب السفارة الأميركية في «تويتر»، تأكيد دعم الولايات المتحدة جهود مبعوث الأمم المتحدة «الرامية إلى جمع صفوف الليبيين، للتغلب على تلك العقبات».