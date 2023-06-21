المنفي يبحث مع أكاديميين وأعيان دعم جهود المصالحة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع عدد من الأكاديميين وأعيان ومشايخ ليبيا دعم جهود المجلس في ملف المصالحة الوطنية.

كما تناول اللقاء، الذي جرى اليوم الأربعاء، ملف إطلاق «السجناء السياسيين»، حسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس.

التعامل مع الجميع على حد سواء

قال المنفي إن المجلس الرئاسي يتعامل مع كل المناطق والمدن الليبية على حد سواء، ويستمع للجميع، شرقًا وجنوبًا وغربًا، خلال لقاءات وزيارات.

وأوضح أن المجلس تعاطى مع الملفات السياسية والاجتماعية بشكل إيجابي، بما فيها ملفات الإفراج على المعتقلين السياسيين، وعودة المهجرين بالبلاد بشكل عام إلى مدنهم ومناطقهم.

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يوم الأحد الماضي، التقى رئيس المجلس الرئاسي نائبي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، حسين القطراني ورمضان أبوجناح، وذلك في مكتبه بمقر ديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس.

وقد تناول اللقاء دراسة الأوضاع في كل أنحاء ليبيا، ومتابعة سير الخدمات المقدمة للمواطنين في المنطقة الشرقية والجنوبية دون مزيد من التفاصيل.