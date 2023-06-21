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بالفيديو: مخطط التوسعات الحضرية وتنمية بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 يونيو 2023, 01:33 مساء
بالفيديو: مخطط التوسعات الحضرية وتنمية بنغازي
منطقة الشاطئ في مدينة بنغازي، (أرشيفية: الإنترنت)
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نشرت بلدية بنغازي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو للمخطط العام للتوسعات الحضرية التي تأتي ضمن برنامج تنمية بنغازي، بهدف تطوير المدينة التي تعرضت أحياء كثيرة فيها إلى التدمير خلال الحروب الأعوام الماضية.

وتضمن المخطط تطوير المدينة التاريخية، وإنشاء رصيف بحري جديد، وعمل بحيرات وقنوات صناعية تتخللها منطقة سكنية وأخرى أثرية ومركز تجاري، إضافة إلى إعادة تأهيل كورنيش المدينة وزيادة المساحات الخضراء وتطوير العشوائيات والاهتمام بالحزام الأخضر للمدينة، كما يظهر في المقطع المنشور على صفحة البلدية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تفاصيل عن المشروع
ويوم السبت الماضي، شهدت بنغازي إطلاق مشروع المخطط في احتفالية حضرها عدد من المسؤولين وأعضاء مجلس النواب وقيادات أمنية وعسكرية واجتماعية إلى جانب قناصل العموم المعتمدين في المدينة.

وقالت بلدية بنغازي، إنه من المقرر إقامة مشروعات البنية التحتية وفق المعايير والمواصفات الفنية المعتمدة وتحويل العشوائيات إلى أحياء سكنية تتوافر فيها الخدمات جميعها بمختلف مجالات البنية التحتية، من شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والطرق والنقل العام والبحيرات والقنوات المائية والمرافق الخدمية، بما في ذلك المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والخدمية المختلفة، واعتماد المعايير التخطيطية والمواصفات الفنية في مختلف الأحياء السكنية والشوارع والمرافق العامة في مدينة بنغازي.

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وعُرض المشروع على قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر خلال لقائه أمس الثلاثاء رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري والفريق الهندسي الاستشاري لشركة «ليد» اليونانية، حيث شدد حفتر على ضرورة تنفيذ المخطط وفقا للشروط الهندسية والفنية والالتزام بمعايير الجودة، ومعايير التنمية المستدامة لكي تصبح بنغازي واجهة وعاصمة اقتصادية وثقافية.

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