مجلس حكماء بنغازي يكرم مركز شرطة البركة

القاهرة - بوابة الوسط

كرَّم مجلس حكماء وأعيان مدينة بنغازي مركز شرطة البركة، مثنيا على دور القوات الأمنية في تحقيق الاستقرار داخل شوارع المدينة وساحاتها المختلفة.

وأثنى المجلس، خلال التكريم اليوم الأربعاء، على دور أفراد المركز في المجاهرة بالأمن وضبط المطلوبين للعدالة وحماية ممتلكات المواطنين، مشيدين بمتابعة القضايا وتعاونهم مع أعضاء المجلس، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع «فيسبوك».

وأشار رئيس مركز شرطة البركة، العميد طارق نجم إلى أهمية تعاون الشرائح والمكونات الاجتماعية المختلفة لتحقيق استتباب الأمن، ومساعدة رجال الشرطة في أداء مهامها بالشكل المطلوب.

مجلس الأعيان خلال منحه درع التكريم لقيادات مركز شرطة البركة، 21 يونيو 2023، (أمن بنغازي)

المجلس يمنح دروع تذكارية لقيادات المركز، 21 يونيو 2023، (أمن بنغازي)

صورة تذكارية لمجلس أعيان بنغازي، 21 يونيو 2023، (أمن بنغازي)