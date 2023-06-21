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السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 يونيو 2023, 11:41 صباحا
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني
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تباينت أسعار أبرز العملات الدولية في السوق الرسمية مقابل الدينار اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وارتفع سعر صرف الدولار إلى 4.80 دينار مقابل 4.79 دينار أمس، وفق نشرة أسعار العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.12 دينار مقابل 6.13 دينار، بينما استقر سعر اليورو عند 5.23 دينار.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار
على صعيد سلة العملات العربية، ثبت متوسط سعر الريال السعودي عند 1.27 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية، الذي سجل 0.20 دينار، وسعر اليوان الصيني الذي سجل 0.66 دينار.

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