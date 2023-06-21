«الأرصاد»: شبورة مائية على الساحل من بنغازي إلى شحات

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على الساحل من بنغازي إلى شحات بسبب ظهور شبورة مائية.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر من حين إلى آخر.

• الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة الحرارة تتراوح بين 21 و23 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة إلى متوسطة لظهور شبورة مائية في صباح يوم الغد على معظم الساحل.