حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 21 يونيو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ألا تشهد حالة الطقس تغيرا في مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و41 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية مع ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على المناطق الساحلية من الخمس حتى سرت والرياح شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط مساء ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و34 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و31 درجة مئوية على معظم المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و41 درجة مئوية.