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شكشك يتابع إعادة تنسيب الموظفين خارج الملاك الوظيفي بالمؤسسات الحكومية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 يونيو 2023, 11:46 مساء
شكشك يتابع إعادة تنسيب الموظفين خارج الملاك الوظيفي بالمؤسسات الحكومية
رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك يلتقي ممثلين عن تجمع حراك الساحة لفائض الملاك الوظيفي، الثلاثاء 20 يونيو 2023 (ديوان المحاسبة)
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استعرض رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اليوم الثلاثاء، إجراءات إعادة تنسيب موظفين من خارج الملاك الوظيفي إلى القطاعات والمؤسسات الحكومية، وإدراجهم ضمن الملاكات الوظيفية حسب مؤهلاتهم ودرجاتهم الوظيفية وتغيير المسارات الوظيفية حسب الجدول الموحد، بحسب قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 357 لسنة 2023.

جاء ذلك خلال اجتماع مع ممثلين عن تجمع حراك الساحة لفائض الملاك الوظيفي، بحضور مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاع السيادي، بحسب بيان نشرته صفحة ديوان المحاسبة على «فيسبوك».

- نصية: 1000 دينار الحد الأدنى للراتب خارج الملاك الوظيفي

وأشار البيان إلى أن رئيس الديوان أثنى على سرعة استجابة الحكومة لتوصيات الديوان بهذا الخصوص، والمساهمة في حل هذه الإشكالية. كما أصدر تعليماته المباشرة للإدارة المختصة بالديوان لمتابعة تنفيذ القرار.

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