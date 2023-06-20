شاهد في «وسط الخبر»: هل انتهت زوبعة باتيلي في عيون الليبيين؟

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الثلاثاء، النتائج المترتبة على إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي، بشأن نتائج اجتماعات لجنة «6+6» ومستقل العملية الانتخابية في ليبيا.

ورغم الآمال التي كانت معقودة على إمكانية أن يحدث فارقًا في الملف الليبي باعتباره من القارة الأفريقية والأدرى بالأزمة، يشير مراقبون إلى ان المبعوث الأممي لم يختلف عن سابقيه و«تحول إلى مدير للأزمة ينفذ سياسة الولايات المتحدة الأميركية»، بل وصلت الاتهامات إلى حد التشكيك في نزاهته واتهامه بالفشل وتعاونه مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لمزيد من إطالة الأزمة، بسبب تضمن خطابه رسائل ضمنية عن فشل مخرجات اجتماع بوزنيقة الذي اعتبره غير كافٍ لحل كل النقاط الخلافية، فهل تكون الإحاطة الضربة القاضية التي وجهها لنفسه، لاندثار فاعليته في المشهد أم أن هناك عملية ما تُطبخ؟

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ووسط الإحباط الجماعي إزاء إحاطة المبعوث الأممي، باعتبار أنه لم يأت بجديد، ولم ترتق إحاطته إلى مستوى المأمول، فهل وصلت مبادرة باتيلي لطريق مسدود، وأصبح مصيره كأسلافه السابقين في ليبيا؟ كل هذا وغيره فتح البرنامج نقاشًا بشأنه مع كل من: الباحث السياسي إدريس احميد، والباحث السياسي عبدالعزيز إغنية، والأستاذ الجامعي المتخصص بالسياسة الاستراتيجية محمود الرملي.

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