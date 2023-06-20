الليلة في «نسخة إلى الرأي العام».. المقريف يجيب عن التساؤلات بشأن مدارس الصفيح ونقص المدرسين بالجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

يستضيف برنامج «نسخة إلى الرأي العام» عبر قناة الوسط «wtv»، مساء اليوم الثلاثاء، وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف للإجابة عن تساؤلات أهالي الجنوب فيما يخص مشروع مدارس الصفيح ونقص المدرسين.

وسبق أن أعلن المقريف تخطيط الوزارة لتشييد مدارس بديلة لمدارس الصفيح في المرحلة الأولى من مشروع إنشاء 1500 مدرسة، وذلك بعد ورود القوائم الخاصة بها من مراقبي الوزارة بمختلف البلديات، ومديري مكاتب المشروعات بها.

- المقريف: سنشرع في بناء مدارس بديلة لمدارس الصفيح

وخلال اجتماع مع رئيس وعدد من أعضاء المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان، في 22 نوفمبر 2022، استعرض المقريف الوضع التعليمي في الجنوب، وملف الصيانة والاكتظاظ الطلابي، وقلة أعداد المعلمين، والحاجة إلى إنشاء مبانٍ مدرسية جديدة، مؤكدًا أن مشكلات قطاع التعليم في ليبيا بصفة عامة، والجنوب خصوصًا، هي مشكلة تراكمية طوال خمسة عقود، وإصلاحها يحتاج إلى رؤية وطنية وعمل جماعي.

وفي 17 مايو الماضي، أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة حصول الحكومة على موافقة ديوان المحاسبة لبدء تنفيذ مشروع إنشاء 500 مدرسة في مختلف مناطق ليبيا.

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