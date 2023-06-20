ضبط تشادي بأوراق ثبوتية ليبية مزورة في البريقة

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف

ألقت عناصر قسم شرطة النجدة بمديرية أمن الهلال النفطي القبض على شخص تشادي الجنسية يحمل أوراقًا ثبوتية ليبية مزورة.

وقالت المديرية، عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الثلاثاء، إن إحدى الدوريات الأمنية التفتيشية ضبطت الشخص التشادي وبحوزته تعريف ليبي مزور.

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تشادي حصل على أوراق ثبوتية مزورة مقابل 50 دينارًا

وتبين أن الشخص حصل على التعريف الليبي المزور مقابل 50 دينارًا ليبيًا لغرض المرور به من البوابات الأمنية عبر مدينة سبها مرورًا بمدن ومناطق الهلال النفطي إلى بنغازي، بحسب المديرية.

وأشارت أنه فور الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك سيجري إحالته إلى النيابة العامة للاختصاص.

ضبط تشادي بأوراق ثبوتية مزورة قال أنه حصل عليها مقابل 50 دينارًا ليبيًا (مديرية أمن الهلال النفطي)