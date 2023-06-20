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السايح يناقش مع السفير الألماني دعم مقترحات ومساعي إنجاح الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 يونيو 2023, 05:01 مساء
السايح يناقش مع السفير الألماني دعم مقترحات ومساعي إنجاح الانتخابات
لقاء السايح مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، الثلاثاء 20 يونيو 2023. (مفوضية الانتخابات)
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بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، مع السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، دعم مقترحات ومساعي إنجاح الانتخابات المرتقبة وفق المعايير الدولية، بحسب المفوضية.

واستقبل السايح بديوان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الثلاثاء، السفير الألماني والوفد المرافق له، بحضور عضو مجلس المفوضية أبوبكرمردة.

وقالت المفوضية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء جرى خلاله «بحث آخر مستجدات العمليات الانتخابية، واستعدادات المفوضية ومستوى جاهزيتها لتنفيذها، وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات، كما استعرض سبل تدعيم المقترحات والمساعي التي تضمن نجاحها وفقًا للمعايير الدولية».

- ألمانيا تدعم الجهود المحلية والدولية لإجراء الانتخابات في ليبيا

دعم ألمانيا لمفوضية الانتخابات
وأوضحت المفوضية أن زيارة السفير الألماني والوفد المرافق له تأتي في إطار دعم المجتمع الدولي العملية الانتخابية في ليبيا، مشيرة إلى أن السفير ميخائيل أونماخت أكد من جانبه استمرار دعم بلاده جهود المفوضية في سبيل إنجاز انتخابات حرة وذات مصداقية تعبر عن إرادة الناخب الليبي وتطلعاته نحو السلم والاستقرار.

وقبل لقائه مع السايح، التقى السفير الألماني لدى ليبيا، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش في مكتبها بديوان الوزارة، للتأكيد على دعم الحكومة الألمانية للجهود المحلية والدولية الرامية لإنجاح الانتخابات الليبية.

لقاء السايح مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، الثلاثاء 20 يونيو 2023. (مفوضية الانتخابات)
لقاء السايح مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، الثلاثاء 20 يونيو 2023. (مفوضية الانتخابات)
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