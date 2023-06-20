غدا.. باريس تستضيف منتدى الطاقة «الليبي- الفرنسي»

القاهرة - بوابة الوسط

تستضيف العاصمة الفرنسية باريس ابتداء من غدٍ الأربعاء وعلى مدى يومين المنتدى «الفرنسي- الليبي» للنفط والغاز والطاقة.

وتنظم المنتدى غرفة التجارة الفرنسية الليبية، تحت رعاية المؤسسة الوطنية للنفط، وحركة الشركات الفرنسية، والجمعية الفرنسية للشركات والمهنيين في مجال خدمات الطاقة، ويستهدف تعزيز التعاون والابتكار في قطاع النفط والغاز بين فرنسا وليبيا، والجمع بين قادة الصناعة والخبراء وأصحاب المصلحة لاستكشاف فرص الأعمال، ومناقشة التطورات التكنولوجية، ومعالجة التحديات البيئية، وفق موقع «بي إن إن».

كما يستهدف تعزيز التعاون وتسهيل العلاقات التجارية، والمساهمة في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة لكل من فرنسا وليبيا من خلال الحلول المبتكرة والممارسات المسؤولة والخبرات المشتركة، ويسعى المنتدى أيضًا إلى تشكيل مستقبل صناعة الطاقة، والتصدي للتحديات العالمية الملحة لأمن الطاقة وحماية البيئة.

ماذا سيناقش المنتدى؟

ويركز المنتدى على الأنشطة المختلفة في قطاع النفط والغاز في ليبيا، فضلا عن الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وكذلك استكشاف الاستراتيجيات لتحسين استكشاف المصادر وتعزيز الإنتاج.

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ستدور المناقشات حول التطورات التكنولوجية، وممارسات الصيانة الفعالة، وإجراءات تحسين الجودة التي يمكن أن تعزز إنتاجية واستدامة عمليات النفط والغاز. وسيتبادل الخبراء خلال المنتدى الأفكار حول أحدث تقنيات الحفر والمشاريع الاستثمارية، وأساليب تطوير الودائع، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز أمن الطاقة.

وسينخرط المشاركون في حوارات وعروض تقديمية تركز على تقنيات الطاقة المتجددة، واستكشاف طرق لتسخير الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وستكون موضوعات مثل مصادر الطاقة والمياه، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في المنشآت النفطية، وحماية البيئة في طليعة المناقشات. وسيتبادل المشاركون المعرفة والخبرات حول تنفيذ التقنيات الحديثة للتخفيف من التلوث، وضمان مستقبل مستدام لصناعة الطاقة.