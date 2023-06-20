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بدء إزالة التعديات على خط نقل المياه «السائح - تاجوراء»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 يونيو 2023, 01:54 مساء
بدء إزالة التعديات على خط نقل المياه «السائح - تاجوراء»
رجال الأمن خلال إازلة تعديات على خط المياه «السائح - تاجوراء»، 20 يونيو 2023، (جهاز النهر الصناعي)
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أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي بدء إزالة الاعتداءات الواقعة على خط نقل المياه «السائح - تاجوراء» لاستكماله بما يسهم في انتظام تدفق المياه إلى تاجوراء.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات النائب العام المستشار الصديق الصور بشأن إزالة الاعتداءات على مسارات مشروع النهر الصناعي والمناطق المحيطة، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

بدء إزالة وصلات غير شرعية في أجدابيا
وفي 29 مايو الماضي، باشرت الأجهزة الأمنية والعسكرية إزالة الوصلات غير الشرعية على طول خط النهر الصناعي الممتد من مدينة أجدابيا إلى سلوق وبنغازي.

- إزالة التعديات على خط النهر الصناعي في أجدابيا

وأدت الاعتداءات على خطوط مياه النهر الصناعي إلى ضعف وصول مياه الشرب للمدن والمناطق المحيطة، ما دعا الأجهزة الأمنية إلى تحذير المعتدين من ملاحقتهم قانونيا، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

معدة مستخدمة في عملية الإزالة، 20 يونيو 2023، (جهاز النهر الصناعي)
معدة مستخدمة في عملية الإزالة، 20 يونيو 2023، (جهاز النهر الصناعي)
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