اليابان تدعم جهود إجراء الانتخابات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت اليابان دعمها لكل الجهود التي تسهم في إجراء الانتخابات، معلنة رغبتها في تعزيز التعاون مع ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء القائم بأعمال سفارة اليابان لدى ليبيا ماساكي أماديرا مع عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني ورئيس الديوان ناصر جبريل، وفق بيان صادر، اليوم الثلاثاء، عن المجلس الرئاسي.

اليابان تؤكد دعم جهود البعثة الأممية لتفعيل المسار الانتخابي هذا العام

الكبير يبحث مساهمة اليابان في تطوير قدرات موظفي المصرف المركزي

وقال المجلس الرئاسي إن القائم بالأعمال الياباني قدم خلال اللقاء إحاطة للكوني عن «رغبة بلاده تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين»، مشيدا بجهود المجلس الهادفة إلى تحقيق الاستقرار، وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية.

بدوره، أكد الكوني أهمية العلاقات الليبية اليابانية وضرورة تطويرها في عديد المجالات، لا سيما الاقتصاد والتقنية والتعليم للاستفادة من خبرة اليابان في هذه المجالات.

لقاء الكوني في طرابلس مع القائم بالأعمال الياباني، 19 يونيو 2023. (المجلس الرئاسي)

لقاء الكوني في طرابلس مع القائم بالأعمال الياباني، 19 يونيو 2023. (المجلس الرئاسي)