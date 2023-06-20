باتيلي عن لقائه المشري: اعتبرنا مخرجات «6+6» خطوة مهمة إلى الأمام

القاهرة - بوابة الوسط

بحث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الثلاثاء، القضايا القانونية والفنية والسياسية التي نتجت عن الإطار القانوني للانتخابات الذي اقترحته لجنة «6+6»، قائلا: «اعتبرنا مخرجات اللجنة خطوة مهمة إلى الأمام».

وأضاف باتيلي: «اتفقنا على الحاجة إلى إشراك جميع الأطراف الرئيسية المعنية، بهدف تأمين اتفاق سياسي شامل وملائم لكل الفرقاء الرئيسيين في ليبيا»، حسب تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

خطوة «6+6» غير كافية

في إحاطته أمس الثلاثاء، وصف باتيلي ما انتهت إليه اللجنة بأنه «خطوة غير كافية لتسوية المشكلات العالقة في طريق الانتخابات»، لافتا إلى استمرار وجود أربع مسائل خلافية لم تتغلب عليها.

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وحدد باتيلي تلك المسائل: «أولا: معيار أهلية الترشح للانتخابات الرئاسية، وثانيا: إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية حتى ولو أمّن المرشح أكثر من 50% من الأصوات المطلوبة للفوز بالانتخابات، وثالثا: البند الذي ينص على أنه إذا لم يجرِ التوصل إلى نتيجة حاسمة في الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى، فإن الانتخابات البرلمانية لن تنظم، ورابعا: البند الذي يطلب إنشاء حكومة انتقالية جديدة قبل انعقاد الانتخابات».

المشري يحيل مخرجات اللجنة إلى باتيلي

قبل الإحاطة بيوم، أحال المشري إلى باتيلي «النتائج النهائية والملزمة» لقوانين انتخابات رئيس الدولة ومجلس الأمة، التى نتجت عن اجتماعات اللجنة المشتركة «6+6».

وقال المشري، في رسالته إلى المبعوث الأممي، إن تلك القوانين «نهائية وملزمة، ومرحب بها في المجلسين»، مشيرا إلى أنه «في حالة الحاجة إلى إجراء أي تعديل عليها، وهو أمر بعيد الاحتمال، يجب أن يجري التعديل عن طريق لجنة (6+6)».