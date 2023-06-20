هطول الأمطار بمعدل عادي خلال موسم 2022 - 2023.. والاستثناء في مصراتة والزنتان

القاهرة - بوابة الوسط

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن الأمطار خلال موسم 2022 - 2023 هطلت بالمعدل العادي، باستثناء بعض المناطق مثل مصراتة والزنتان، حيث كانت النسبة أقل من المعدل. في حين كانت الأمطار أكثر غزارة في الكفرة، مقارنة بالأعوام الماضية.

وأوضح المركز، في إحصائية صادرة اليوم الثلاثاء حول موسم الأمطار، أن أكثر يوم ممطر سجل في 27 نوفمبر الماضي بمعدل 128.5 ملم. في حين سجلت محطة الأرصاد في درنة أكثر عدد أيام ممطرة في البلاد بواقع 44 يوما.

موجة مايو

أشار المركز إلى تأثر البلاد في شهر مايو الماضي بسلسلة من المنخفضات الصحراوية تمركزت وسط الجزائر، وتحركت ناحية الشرق، متسببة في هطول أمطار رعدية غزيرة، خصوصا في الجبل الغربي وسهل الجفارة والحمادة. وكان هطول الأمطار غزيرا بين يومي الثامن والتاسع من الشهر نفسه، وتركز على الجبل الغربي وترهونة وبني وليد، مما أدي إلى تشكيل السيول وجريان الأودية المحلية.

- أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة في طرابلس (صور)

- إعلان حالة الطوارئ في بلدية الأصابعة بسبب غزارة الأمطار

- بالفيديو.. شلال في منطقة القلعة بعد هطول أمطار كثيفة

وسجلت مناطق جبل نفوسة أعلى مجاميع مطرية خلال هذه الموجة، خصوصا في يفرن بمجموع بلغ 102 ملم، مما شكل 40% من المعدل الموسمي لهطول الأمطار عليها، و30% في منطقة القلعة.

إحصائية بمعدل هطول الأمطار الموسمية في ليبيا خلال 2022 - 2023 ومقارنته بالمعدل العام، (مركز الأرصاد)