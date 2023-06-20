  • Alwasat News
Atwasat

هطول الأمطار بمعدل عادي خلال موسم 2022 - 2023.. والاستثناء في مصراتة والزنتان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 يونيو 2023, 12:30 مساء
هطول الأمطار بمعدل عادي خلال موسم 2022 - 2023.. والاستثناء في مصراتة والزنتان
مياه الأمطار تغمر شوارع الأصابعة، 9 مايو 2023، (صفحة البلدية على فيسبوك)
alwasat radio

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن الأمطار خلال موسم 2022 - 2023 هطلت بالمعدل العادي، باستثناء بعض المناطق مثل مصراتة والزنتان، حيث كانت النسبة أقل من المعدل. في حين كانت الأمطار أكثر غزارة في الكفرة، مقارنة بالأعوام الماضية.

وأوضح المركز، في إحصائية صادرة اليوم الثلاثاء حول موسم الأمطار، أن أكثر يوم ممطر سجل في 27 نوفمبر الماضي بمعدل 128.5 ملم. في حين سجلت محطة الأرصاد في درنة أكثر عدد أيام ممطرة في البلاد بواقع 44 يوما.

موجة مايو
أشار المركز إلى تأثر البلاد في شهر مايو الماضي بسلسلة من المنخفضات الصحراوية تمركزت وسط الجزائر، وتحركت ناحية الشرق، متسببة في هطول أمطار رعدية غزيرة، خصوصا في الجبل الغربي وسهل الجفارة والحمادة. وكان هطول الأمطار غزيرا بين يومي الثامن والتاسع من الشهر نفسه، وتركز على الجبل الغربي وترهونة وبني وليد، مما أدي إلى تشكيل السيول وجريان الأودية المحلية.

أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة في طرابلس (صور)
- إعلان حالة الطوارئ في بلدية الأصابعة بسبب غزارة الأمطار
بالفيديو.. شلال في منطقة القلعة بعد هطول أمطار كثيفة

وسجلت مناطق جبل نفوسة أعلى مجاميع مطرية خلال هذه الموجة، خصوصا في يفرن بمجموع بلغ 102 ملم، مما شكل 40% من المعدل الموسمي لهطول الأمطار عليها، و30% في منطقة القلعة.

إحصائية بمعدل هطول الأمطار الموسمية في ليبيا خلال 2022 - 2023 ومقارنته بالمعدل العام، (مركز الأرصاد)
إحصائية بمعدل هطول الأمطار الموسمية في ليبيا خلال 2022 - 2023 ومقارنته بالمعدل العام، (مركز الأرصاد)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماكرون: 5 دول أوروبية ستشترك في شراء صواريخ «ميسترال» أرض - جو

ماكرون: 5 دول أوروبية ستشترك في شراء صواريخ «ميسترال» أرض - جو
مانحون يلتزمون تقديم نحو 1.5 مليار دولار لدعم السودان

مانحون يلتزمون تقديم نحو 1.5 مليار دولار لدعم السودان
واشنطن: قلون إزاء العمليات العسكرية في الزاوية ونقل الأسلحة للسودان

واشنطن: قلون إزاء العمليات العسكرية في الزاوية ونقل الأسلحة للسودان
اتفاق بيئي تاريخي.. الأمم المتحدة تتبنى أول معاهدة لحماية أعالي البحار

اتفاق بيئي تاريخي.. الأمم المتحدة تتبنى أول معاهدة لحماية أعالي البحار
«في التسعين» يكشف مستجدات دوري التتويج السداسي وحلول لأزمة المنتخب

«في التسعين» يكشف مستجدات دوري التتويج السداسي وحلول لأزمة المنتخب
تسريبات تكشف خروج 3 نجوم من تشيلسي للدوري السعودي

تسريبات تكشف خروج 3 نجوم من تشيلسي للدوري السعودي
غوارديولا يتحدث عن وجهة مبابي ومستقبل غوندوغان

غوارديولا يتحدث عن وجهة مبابي ومستقبل غوندوغان
أبوهديمة لـ«بوابة الوسط»: أحكام القضاء نافذة والتهديد بـ«فيفا» مرفوض

أبوهديمة لـ«بوابة الوسط»: أحكام القضاء نافذة والتهديد بـ«فيفا» مرفوض
شاهد: البطل الليبي عبدالرحمن موسى يحتل المركز الرابع عالميا في مالطا

شاهد: البطل الليبي عبدالرحمن موسى يحتل المركز الرابع عالميا في مالطا
ناشئو وسعاية ابديري أبطال كاراتيه طرابلس

ناشئو وسعاية ابديري أبطال كاراتيه طرابلس
تواصل العدوان على جنين: 4 شهداء بينهم طفل و45 إصابة منها 9 حرجة

تواصل العدوان على جنين: 4 شهداء بينهم طفل و45 إصابة منها 9 حرجة
«ذي فلاش» يتصدر شباك التذاكر بإيرادات دون المتوقع

«ذي فلاش» يتصدر شباك التذاكر بإيرادات دون المتوقع
مفوض صندوق رعاية ضحايا الاغتصاب: معالجة ملف العنف الجنسي معبر لتحقيق العدالة الانتقالية

مفوض صندوق رعاية ضحايا الاغتصاب: معالجة ملف العنف الجنسي معبر لتحقيق العدالة ...
البيت الليبي للعلوم والثقافة بالزاوية ينظم ورشة حول فن الخط

البيت الليبي للعلوم والثقافة بالزاوية ينظم ورشة حول فن الخط
عيوب في غلق الأبواب تدفع «تسلا» لسحب شاحنة «سيمي» من الأسواق

عيوب في غلق الأبواب تدفع «تسلا» لسحب شاحنة «سيمي» من الأسواق
إسبانيا بطلا لدوري الأمم الأوروبية على حساب كرواتيا

إسبانيا بطلا لدوري الأمم الأوروبية على حساب كرواتيا
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: المهاجرون.. بين جشع المهربين ومتاجرة الساسة

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: المهاجرون.. بين جشع المهربين ومتاجرة الساسة
شاهد في «وسط الخبر»: هل يعرقل الدبيبة القاعدة القانونية برفض تسليم السلطة؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل يعرقل الدبيبة القاعدة القانونية برفض تسليم السلطة؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ضبط تشكيل عصابي أجنبي يمتهن تهريب الوقود في طرابلس
ضبط تشكيل عصابي أجنبي يمتهن تهريب الوقود في طرابلس
ضمن مبادرة «الطبيب الليبي».. إجراء عمليات وتدريب كوادر في مركز سبها الطبي
ضمن مبادرة «الطبيب الليبي».. إجراء عمليات وتدريب كوادر في مركز ...
تنفيذ شبكة إنارة بسوسة
تنفيذ شبكة إنارة بسوسة
«المالية»: بدء توزيع حوافظ مرتبات يونيو
«المالية»: بدء توزيع حوافظ مرتبات يونيو
ضبط سيارة مسروقة تتبع وزارة العدل
ضبط سيارة مسروقة تتبع وزارة العدل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية...
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ويطرح تساؤلات
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ......
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا حدث؟
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا......
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري بميناء طرابلس
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري ......
طبيب ليبي زائر يجري 30 جراحة تركيب مفصل مجانا
طبيب ليبي زائر يجري 30 جراحة تركيب مفصل مجانا...
المزيد
محللون: إحاطة باتيلي مقدمة لطرح حل جديد
محللون: إحاطة باتيلي مقدمة لطرح حل جديد...
هطول الأمطار بمعدل عادي خلال موسم 2022 - 2023.. والاستثناء في مصراتة والزنتان
هطول الأمطار بمعدل عادي خلال موسم 2022 - 2023.. والاستثناء ......
إيطاليا تنظم مؤتمرا دوليا لمكافحة الهجرة من شمال أفريقيا
إيطاليا تنظم مؤتمرا دوليا لمكافحة الهجرة من شمال أفريقيا...
ضبط سيارة مسروقة تتبع وزارة العدل
ضبط سيارة مسروقة تتبع وزارة العدل...
«المالية»: بدء توزيع حوافظ مرتبات يونيو
«المالية»: بدء توزيع حوافظ مرتبات يونيو...
المزيد