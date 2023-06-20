تنفيذ شبكة إنارة بسوسة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، تنفيذ شبكة إنارة بمدينة سوسة «30 كيلومترا شرق البيضاء».

واشتملت الأعمال على تركيب أعمدة إنارة والكابلات المغذية لها، وتركيب قواعد جديدة لكل الأعمدة بالشوارع الرئيسة، وفق بيان مقتضب صادر عن شركة الكهرباء.

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وقالت الشركة إن الحملة تستهدف تطوير البنية التحتية بمدينة سوسة والحفاظ على السلامة العامة، لافتة إلى تواصلها لتشمل جميع المدن والمناطق الليبية.

والخميس، أعلنت الشركة العامة للكهرباء إطلاق حملة صيانة واسعة لشبكة الإنارة بمدينة درنة وشوارعها الرئيسية، مستهدفة تطوير شبكة الإنارة وتحسين أوضاعها حفاظا على السلامة العامة.

من أعمال تنفيذ شبكة إنارة بسوسة، 20 يونيو 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال تنفيذ شبكة إنارة بسوسة، 20 يونيو 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال تنفيذ شبكة إنارة بسوسة، 20 يونيو 2023. (شركة الكهرباء)