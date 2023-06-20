السوق الرسمية: تراجع الإسترليني أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط

انخفض سعر العملة البريطانية مقابل الدينار في السوق الرسمية، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

فقد تراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.13 دينار مقابل 6.14 دينار، وفق نشرة أسعار العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

بينما حافظ سعر صرف الدولار على مستوى 4.79 دينار، واستقر سعر اليورو عند 5.23 دينار.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار

على صعيد سلة العملات العربية، ثبت متوسط سعر الريال السعودي عند 1.27 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية، الذي سجل 0.20 دينار. في حين هبط سعر اليوان الصيني إلى 0.66 دينار مقابل 0.67 دينار أمس.