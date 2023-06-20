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«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من زوارة إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 يونيو 2023, 10:06 صباحا
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من زوارة إلى طرابلس
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شرقية إلى شمالية شرقية نشطة مساءً على الساحل من زوارة إلى طرابلس، وتصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري، الصادرة عن المركز اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.75 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها تتراوح بين 5 عقد و20 عقدة، وتصل مساء اليوم إلى 25 عقدة على الساحل من زوارة إلى طرابلس.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.75 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على الساحل من زوارة إلى الخمس، بينما يكون هادئا على الساحل من مصراتة إلى سرت.
• درجة الحرارة تتراوح بين 21 و23 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة إلى متوسطة آخر الليل والصباح الباكر على الساحل من مصراتة إلى سرت، لحدوث ضباب خفيف.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الرياح شمالية غربية إلى شمالية، وتكون متغيرة الاتجاه على شحات، وسرعتها تتراوح بين 5 عقد و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
• البحر خفيف الموج، ويكون هادئا على ساحل شحات.
• درجة الحرارة تتراوح بين 21 و23 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.

«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من زوارة إلى طرابلس
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من زوارة إلى طرابلس
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من زوارة إلى طرابلس
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