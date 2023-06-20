حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 20 يونيو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء صيفية معتدلة على معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و42 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة، مع احتمال ظهور ضباب خفيف آخر الليل وفي الصباح الباكر على المناطق الساحلية من مصراتة حتى سرت والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا خلال الفترة المسائية على المناطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و30 درجة مئوية على المناطق الساحلية و33 بين 37 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية وتسجل زيادة طفيفة غدا.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و42 درجة مئوية.