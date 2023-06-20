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شاهد في «وسط الخبر»: بعد إحاطته.. هل أصبح عجز باتيلي حقيقة واقعية؟

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 يونيو 2023, 12:56 صباحا
شاهد في «وسط الخبر»: بعد إحاطته.. هل أصبح عجز باتيلي حقيقة واقعية؟
برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الإثنين 19 يونيو 2023
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ناقش برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الإثنين، ما ورد في إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي، بشأن نتائج اجتماعات لجنة «6+6» والمناقشات المتعلقة بالقوانين الانتخابية، بالإضافة إلى التطورات السياسية والأمنية في البلاد.

وأثنى باتيلي على عمل لجنة «6+6»، لكنه قال إن «هذه الخطوة غير كافية لتسوية كافة المشاكل العالقة في طريق الانتخابات»، مشيراً إلى «أن ثمة مواضيع عدة لا زالت متنازع عليها»، من بينها معيار أهلية الترشح للانتخابات الرئاسية، وإجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية حتى ولو أمّن المرشح أكثر من 50%، وإنشاء حكومة انتقالية جديدة قبل الانتخابات.

- أبرز ما جاء في إحاطة باتيلي إلى مجلس الأمن حول تطورات الوضع في ليبيا
- نص إحاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن (19 يونيو 2023)

ويعتبر متابعون للشأن العام إحاطة باتيلي لم تقدم جديدًا بشأن حل الأزمة، فهل أصبح عجز المبعوث الأممي حقيقة واقعية، وهل كشفت الإحاطة المأزق الذي تواجهه مهمته في ليبيا، وما الأوراق التي يمتلكها ويمكنها أن تقدم حلاً قابلاً للحياة؟ وهي الأسئلة التي فتح البرنامج نقاشًا بشأنها مع كل من: المحلل السياسي صلاح البكوش، ورئيس مركز العرب للدراسات محمد فتحي، والمحلل السياسي والمختص في القانون رمضان تويجر.

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